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вторник, 01 декабря 2020 14:25

Нардепов поймали на интересном занятии в Раде

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На заседании Верховной Рады заметили нардепов, которые вместо того, чтобы плодотворно работать, решили немного отдохнуть.

Об этом сообщает "Апостроф".

На первом фото нардепка Людмила Марченко со "Слуги народа" немного прилегла в кресле - закинула голову назад и, то ли уснула, то решила отдохнуть таким образом.

Автор: apostrophe.ua
 

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На второй фотографии нардепка уже мило общается с коллегами. Судя по тому, где на первом фото находится рука одного из мужчин - он разбудил ее.

Автор: apostrophe.ua
 

Возле политиков находится еще одна женщина, которая все это время спокойно общается по телефону.

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев пришел на заседание парламента в дорогих часах фирмы Rolex.

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Дата
01
декабря

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