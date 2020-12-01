Нардепов поймали на интересном занятии в Раде

На заседании Верховной Рады заметили нардепов, которые вместо того, чтобы плодотворно работать, решили немного отдохнуть.
Об этом сообщает "Апостроф".
На первом фото нардепка Людмила Марченко со "Слуги народа" немного прилегла в кресле - закинула голову назад и, то ли уснула, то решила отдохнуть таким образом.
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На второй фотографии нардепка уже мило общается с коллегами. Судя по тому, где на первом фото находится рука одного из мужчин - он разбудил ее.
Возле политиков находится еще одна женщина, которая все это время спокойно общается по телефону.
Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев пришел на заседание парламента в дорогих часах фирмы Rolex.
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