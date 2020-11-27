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пятница, 27 ноября 2020 18:12

В "За майбутнє" заявили, что председателя Киевского облсовета выбирают с нарушениями

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В &quot;За майбутнє&quot; заявили, что председателя Киевского облсовета выбирают с нарушениями
В партии "За майбутнє" считают, что нарушения фактически сделают невозможным нормальное волеизъявление депутатов, поскольку они нарушают фундаментальный принцип тайности голосования. Фото: Facebook

Счетная комиссия Киевского областного совета решила избирать председателя Совета с нарушением требований регламента и законодательства.

Об этом заявил член комиссии и фракции "За майбутнє" Александр Леляк, передает Униан.

"Были приняты решения, которые противоречат действующему регламенту Киевского областного совета. В частности в бюллетене для голосования за голову Киевского областного совета решили вносить фамилии по одной. То есть в бюллетене - одна, и голосуют сначала за одну кандидатуру. Если эта кандидатура не набрала нужных 43 голоса, то вносят в другой бюллетень другую кандидатуру, и снова голосование. Однако в действующем регламенте четко указано на то, что в бюллетень должны вноситься все кандидатуры, которые были вынесены на сессии совета", - заявил депутат.

Другое нарушение, по его словам, заключается в том, что место для голосования было незаконно изменено.

"Голосование будет проходить в сессионном зале, где председатель комиссии выдает избирательные бюллетени, и там же депутат будет заходить в тайную комнату для голосования, а затем, выйдя из нее, должен вбросить бюллетень. Мы не получили ответа на вопрос, кто будет находиться в той комнате. А на вопрос, что делать, если депутаты будут фотографировать свои бюллетени, чтобы потом их кому-то показать, мы получили ответ от председателя счетной комиссии, что это не запрещено законом", - добавил Леляк.

В партии "За майбутнє" считают, что эти нарушения фактически сделают невозможным нормальное волеизъявление депутатов, поскольку они нарушают фундаментальный принцип тайности голосования. В политсиле утверждают, что на всех депутатов совета оказывают серьезное давление с целью заставить проголосовать за кандидата от партии "Слуга народа" Александра Склярова.

"Последние сутки на нашу команду оказывали сильное давление. Вчера полиция вручила повестку нашему депутату Багнюку о том, что сегодня, во время этой сессии, он должен обязательно явиться в качестве свидетеля в райотдел. А сегодня приехали за ним, чтобы лично отвезти его на допрос. Сегодня утром должны быть обыски у Ярослава Добрянского и у Владимира Сабадаша. Я обращаюсь к президенту Украины, к власти - не давите на людей. Я прошу прекратить беспредел", - заявил на заседании совета кандидат на должность ее председателя от партии "За майбутнє" Ярослав Москаленко.

В Киевском облсовете уже проходило голосование за его председателя, во время которого кандидат от партии "За майбутнє" получил 42 голоса из необходимых 43. В "За майбутнє" обвинили 3 фракции совета - "Слугу народа", "Батькивщину" и ОПЗЖ - в нечестной политической борьбе и давлении на собственных депутатов, когда заставляли голосовать за кандидата от "слуг" Александра Склярова.

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