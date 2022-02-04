"Вы - девочка" - Тищенко занялся сексизмом в Киевсовете

 
Ексклюзивы
1/5
Днепровский стрелок отказался от всех показаний и сменил адвокатов
Днепровский стрелок отказался от всех показаний и сменил адвокатов
Просмотров: 513
Посмотреть, как Шэрон Стоун расследует настоящие преступления, и почитать украинское фэнтези – топ-12 идей для насыщенных выходных
Посмотреть, как Шэрон Стоун расследует настоящие преступления, и почитать украинское фэнтези – топ-12 идей для насыщенных выходных
Просмотров: 351
"Покажем, как эти "штучки" появляются на фасадах и куда исчезают": открыли выставку загадочных художников Pomme de Boue
"Покажем, как эти "штучки" появляются на фасадах и куда исчезают": открыли выставку загадочных художников Pomme de Boue
Просмотров: 549
"Почему педагоги должны быть какие-то зашоренные?": как директоров школ учили стрелять - фото и видео
"Почему педагоги должны быть какие-то зашоренные?": как директоров школ учили стрелять - фото и видео
Просмотров: 1332
Лувр, Эрмитаж или дача Пшонки: почему подъезд на окраине Киева массово "атакуют" туристы
Лувр, Эрмитаж или дача Пшонки: почему подъезд на окраине Киева массово "атакуют" туристы
Просмотров: 6210
"Худший сценарий – это вернуть Донбасс на российских условиях" - политтехнолог
"Худший сценарий – это вернуть Донбасс на российских условиях" - политтехнолог
Просмотров: 495
"Трухин может обвалить рейтинг Зеленского" – Сергей Притула
"Трухин может обвалить рейтинг Зеленского" – Сергей Притула
Просмотров: 1071
"Чудовища Примаченко и опасная советская символика" – шесть столичных выставок, которые нельзя пропустить в уикенд
"Чудовища Примаченко и опасная советская символика" – шесть столичных выставок, которые нельзя пропустить в уикенд
Просмотров: 756
"Трухина первыми будут "мочить" свои" – к чему приведет скандал с ДТП "слуги"
"Трухина первыми будут "мочить" свои" – к чему приведет скандал с ДТП "слуги"
Просмотров: 1080
"Война неизбежна, но чем позже она будет – тем лучше" – Евгений Дикий
"Война неизбежна, но чем позже она будет – тем лучше" – Евгений Дикий
Просмотров: 2259
Фото
Все фото
4
3
14
6
22
Сторонница российской агрессии и фанатка Путина Успенская споет с Каменских на &quot;Интере&quot;
Сторонница российской агрессии и фанатка Путина Успенская споет с Каменских на "Интере"
В Украину прилетели еще 85 тонн боеприпасов из США
В Украину прилетели еще 85 тонн боеприпасов из США
&quot;Рупор Кремля! Помойка!&quot; - сотни людей окружили телеканал &quot;НАШ&quot;: фото, видео
"Рупор Кремля! Помойка!" - сотни людей окружили телеканал "НАШ": фото, видео
Обнародовали ответы НАТО и США на требования Кремля о &quot;гарантиях безопасности&quot;
Обнародовали ответы НАТО и США на требования Кремля о "гарантиях безопасности"
&quot;Не слуги народа&quot; - видео о нардепе Трухине всколыхнуло сети
"Не слуги народа" - видео о нардепе Трухине всколыхнуло сети
Видео
Все видео
"Вы - девочка" - Тищенко занялся сексизмом в Киевсовете
"Вы - девочка" - Тищенко занялся сексизмом в Киевсовете
"Трухин может обвалить рейтинг Зеленского" – Сергей Притула
"Трухин может обвалить рейтинг Зеленского" – Сергей Притула
Автор репа о Порошенко написал песню о "слуге" Трухине
Автор репа о Порошенко написал песню о "слуге" Трухине
ГБР увидело хищения в "Голосе" – Рудык уже допросили
ГБР увидело хищения в "Голосе" – Рудык уже допросили
В посольстве США отреагировали на обстрел КПВВ "Гнутово"
В посольстве США отреагировали на обстрел КПВВ "Гнутово"
Интервью
1/5
"Кейс Трухина может стать точкой невозврата для власти" - Сергей Притула
"Кейс Трухина может стать точкой невозврата для власти" - Сергей Притула
Просмотров: 594
"Пришло понимание, что Россия – угроза, а не только вызов" - эксперт о союзе Украины, Британии и Польши
"Пришло понимание, что Россия – угроза, а не только вызов" - эксперт о союзе Украины, Британии и Польши
Просмотров: 936
Что нужно знать о трансфере Супряги в "Сампдорию"
Что нужно знать о трансфере Супряги в "Сампдорию"
Просмотров: 369
Новые услуги в Дії, перепись населения и киберфронт. Михаил Федоров рассказал, что ждет украинцев
Новые услуги в Дії, перепись населения и киберфронт. Михаил Федоров рассказал, что ждет украинцев
2 Просмотров: 1035
"Ко Дню Валентина влюбленные делают фотосессии в стиле "будуар": соучредительница фотошколы рассказала о главных трендах 2022 года
"Ко Дню Валентина влюбленные делают фотосессии в стиле "будуар": соучредительница фотошколы рассказала о главных трендах 2022 года
Просмотров: 1008
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
03 февраля 2022
Просмотров: 441
Господи!
У вечірній маршрутці на Вишеньки людей сиділо негусто, і всі їхали понуро й мовчки, чисто у бомбовозі. І тут в якийсь момент виник цей чоловічок. От ...
пятница, 04 февраля 2022 11:42

"Вы - девочка" - Тищенко занялся сексизмом в Киевсовете

  Комментировать
&quot;Вы - девочка&quot; - Тищенко занялся сексизмом в Киевсовете
Тищенко избирался в парламент по округу в Святошинском районе Киева. Фото: Facebook.com/NikolayTishenko

Народный депутат, заместитель председателя фракции "Слуга народа" Николай Тищенко на заседании Киевского городского совета назвал одну из депутаток "девочкой, которая улыбается".

Заседание проходило в минувший четверг, 3 февраля. Рассматривали вопрос восстановления районных советов.

"Слуги" во главе с Тищенко заблокировали трибуну, требовали от мэра Виталия Кличко перенести рассмотрение вопроса.

"Мы все разумно относимся к этим событиям, и вы – улыбающаяся во время войны девочка, народный депутат, который улыбается. Поэтому сейчас надо понимать, что это лишь политическое решение", – сказал нардеп.

Это не первый раз, когда политики демонстрируют сексизм.

В прошлом году народный депутат из группы "Партія "За майбутнє", мажоритарщик Сергей Рудык заявил о депутатке от "СН" Мариане Безуглой: "Меня удивляет, что девочка, которые 32 года, призывает нас проголосовать за один из важных документов". Тогда обсуждался законопроект об СБУ. После этого депутаты коллективно раскритиковали коллегу за сексистское высказывание.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Судьи с "куполами", пьяный полковник в Gucci и борды для Зеленского - топ-скандалы месяца

В феврале 2018 года на пресс-конференции пятый президент Петр Порошенко назвал журналистку "дорогая моя". Тогда Порошенка раскритиковали за сексизм футболками с надписью "Я тобі не дорогенька".

Николай Тищенко избирался в Верховную Раду от партии "Слуга народа" по округу в Святошинском районе Киева. Работает заместителем председателя Комитета по транспорту и инфраструктуре.

Нардеп является кумом руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

В апреле Тищенко устроил вечеринку в честь дня рождения жены. Празднование происходило в зоне отеля Fairmont Gold Lounge.

В позапрошлом году несмотря на карантин в Киеве продолжал работать ресторан "Велюр", который принадлежит Тищенко. Среди гостей ресторана были нардепы.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Вы - девочка" - Тищенко занялся сексизмом в Киевсовете». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
февраля

Женщина впервые стала премьер-министром

Самое читаемое
Исполнилось бы 48: чем запомнился Игорь Пелых и как сложилась судьба его семьи
Исполнилось бы 48: чем запомнился Игорь Пелых и как сложилась судьба его семьи
6
 Просмотров: 12817
Американская разведка рассекретила план Кремля по вторжению в Украину
Американская разведка рассекретила план Кремля по вторжению в Украину Просмотров: 9648
Вере Брежневой 40. Самые сексуальные кадры и неожиданные факты из жизни артистки
Вере Брежневой 40. Самые сексуальные кадры и неожиданные факты из жизни артистки
16
 Просмотров: 9324
&quot;Плакала, когда очнулась&quot; - врачи дали прогноз раненой днепровским стрелком
"Плакала, когда очнулась" - врачи дали прогноз раненой днепровским стрелком Просмотров: 9054
Мать днепровского стрелка не планирует возвращаться из России - СМИ
Мать днепровского стрелка не планирует возвращаться из России - СМИ Просмотров: 8100
Политика
Каналы Медведчука возобновили вещание благодаря Рабиновичу
Каналы Медведчука возобновили вещание благодаря Рабиновичу Просмотров: 396
Путин хочет, чтобы Украина никогда не добилась успеха - Волкер
Путин хочет, чтобы Украина никогда не добилась успеха - Волкер Просмотров: 171
"Кейс Трухина может стать точкой невозврата для власти" - Сергей Притула
"Кейс Трухина может стать точкой невозврата для власти" - Сергей Притула
 Просмотров: 585
Эстония составила карту готовности на случай нового витка агрессии РФ
Эстония составила карту готовности на случай нового витка агрессии РФ Просмотров: 72
Собчак на канале Коломойского рассказывала о "братском народе" и "компромиссе" по Крыму
Собчак на канале Коломойского рассказывала о "братском народе" и "компромиссе" по Крыму Просмотров: 1512
Больше всего комментируют
3
"Кролики" на кремлевском ТВ жаловались на Украину
2
Тысячи подозрений и обвинительных актов. ГБР могут критиковать по заказу "влиятельных врагов"
1
Пенсия в марте вырастет как минимум на 14%
1
Газпром начал наращивать поставки газа в Европу: транзит пойдет через Украину
1
Киру Рудык вызвали на допрос
Голосов: 1180
Голосование Посадят ли Петра Порошенко по обвинению в государственной измене?
Просмотреть