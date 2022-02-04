"Вы - девочка" - Тищенко занялся сексизмом в Киевсовете

Тищенко избирался в парламент по округу в Святошинском районе Киева. Фото: Facebook.com/NikolayTishenko

Народный депутат, заместитель председателя фракции "Слуга народа" Николай Тищенко на заседании Киевского городского совета назвал одну из депутаток "девочкой, которая улыбается".

Заседание проходило в минувший четверг, 3 февраля. Рассматривали вопрос восстановления районных советов.

"Слуги" во главе с Тищенко заблокировали трибуну, требовали от мэра Виталия Кличко перенести рассмотрение вопроса.

"Мы все разумно относимся к этим событиям, и вы – улыбающаяся во время войны девочка, народный депутат, который улыбается. Поэтому сейчас надо понимать, что это лишь политическое решение", – сказал нардеп.

Это не первый раз, когда политики демонстрируют сексизм.

В прошлом году народный депутат из группы "Партія "За майбутнє", мажоритарщик Сергей Рудык заявил о депутатке от "СН" Мариане Безуглой: "Меня удивляет, что девочка, которые 32 года, призывает нас проголосовать за один из важных документов". Тогда обсуждался законопроект об СБУ. После этого депутаты коллективно раскритиковали коллегу за сексистское высказывание.

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В феврале 2018 года на пресс-конференции пятый президент Петр Порошенко назвал журналистку "дорогая моя". Тогда Порошенка раскритиковали за сексизм футболками с надписью "Я тобі не дорогенька".

Николай Тищенко избирался в Верховную Раду от партии "Слуга народа" по округу в Святошинском районе Киева. Работает заместителем председателя Комитета по транспорту и инфраструктуре. Нардеп является кумом руководителя Офиса президента Андрея Ермака. В апреле Тищенко устроил вечеринку в честь дня рождения жены. Празднование происходило в зоне отеля Fairmont Gold Lounge. В позапрошлом году несмотря на карантин в Киеве продолжал работать ресторан "Велюр", который принадлежит Тищенко. Среди гостей ресторана были нардепы.