Депутата коллективно осудили в Раде за хамство

Народного депутата из группы "Партия "За будущее", мажоритарщика Сергея Рудыка коллективно раскритиковали за сексистские высказывания в сторону коллеги по парламенту.

На прошлой неделе Рудык заявил о депутатке от "Слуги народа" Марьяне Безуглой: "Меня удивляет, что девочка, которой 32 года, призывает нас проголосовать за один из важных документов". Тогда обсуждался законопроект о СБУ.

Во вторник возле трибуны собрались депутаты из разных фракций, заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк.

Возле трибуны собрались депутаты из "Слуги народа", "Голоса", "Европейской солидарности", "Батькивщины".

"Его удивление вызывает, что говорить может женщина. Особенно, если ей 32 года. Позволю себе напомнить господину Рудыку, что женщины в 32 года могут иметь значительно большие достижения, чем отдельные мужчины. И что главное - они имеют право говорить на равных с мужчинами всегда.

Если им упрекают их статью, то это имеет четкое название - сексизм. К нему прибегают тогда, когда не хватает собственной компетентности и профессионализма", - сказала депутат от "Голоса" Инна Совсун.

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Депутата призвали извиниться. "Если у господина Рудыка не хватает собственной смелости на это, то мы ожидаем такого извинения от группы "За будущее", - добавила Совсун.

Депутат вышел к трибуне, но не извинился. "Я никогда не выделял пол, как отдельную проблему", - заявил он.

Сергей Рудык избирался в парламент по округу в Черкасской области.

"Следующий вопрос повестки дня", - перебил Рудыка спикер Дмитрий Разумков и выключил ему микрофон.

В феврале 2018 года на пресс-конференции 5-й президент Петр Порошенко назвал журналистку "дорогая моя". Тогда Порошенка раскритиковали за сексизм.