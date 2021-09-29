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Венецианская комиссия призвала срочно делать судебную реформу

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Венецианская комиссия призвала срочно делать судебную реформу
Судебная реформа имеет решающее значение для будущего Украины, заявили в комиссии. Фото: @VeniceComm

Президент Венецианской комиссии Джанни Букиккио заявил о настоятельной необходимости создать в Украине Этический совет при Высшем совете правосудия.

Об этом сообщила "Європейська правда"

"Судебная реформа была в центре моего недавнего плодотворного обмена мнениями с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Эта реформа имеет решающее значение для будущего страны, она вызывает очень большие ожидание в украинском обществе", - заявил Букиккио.

Он положительно оценил принятие закона, который позволит восстановить работу Высшей квалификационной комиссии судей, "которая должна как можно скорее приступить к заполнению многочисленных судейских вакансий".

"Еще одна важная часть этой реформы - создание Этического совета.

Международные партнеры Украины уже выдвинули своих кандидатов. Сейчас настоятельно необходимо, чтобы Совет судей Украины без дальнейших задержек провел свои назначения, необходимые для проведения реформы", - заявил президент Венецианской комиссии.

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Все заинтересованные органы должны воздерживаться от любых мер, действий, бездействия или процедур, приводящих к задержке создания Этического совета, сказал Букиккио.

"Ответственность за проведение судебной реформы лежит на всех.

Я уверен, что украинские судьи понимают, что эта реформа необходима не только для репутации и авторитета украинской судебной системы, но и для Украины в целом и для всех украинских граждан. Я призываю их взять на себя ответственность и поддержать реформу", - добавил глава комиссии.

13 июля Верховная Рада приняла закон о возобновлении работы ВККС. На следующий день приняла закон о порядке избрания на должности членов ВРП и деятельности дисциплинарных инспекторов.

Предусмотрено создание Совета по этике, который будет проверять членов и кандидатов в ВРП. Она должна состоять из трех представителей судей и трех международных экспертов.

Президент Владимир Зеленский подписал законы о реформировании ВККС и ВРП 3 августа.

13 сентября Совет судей заблокировал судебную реформу - запуск Совета по этике. После этого Офис президента встретился с послами стран G7 и ЕС.

РС решил, что документы в Этический совет будут принимать до 22 октября.

23 сентября послы G7 заявили, что наблюдают за судебной реформой в Украине с беспокойством и разочарованием.

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29
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