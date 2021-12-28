В отношении Гогилашвили открыли уголовное производство

Государственное бюро расследований начало досудебное расследование в отношении уволенного заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили.

Об этом в понедельник сообщил экс-спикер Дмитрий Разумков, который опубликовал ответ ГБР на депутатское обращение.

Производство начали по факту возможного совершения Гогилашвили служебного подлога и возможного превышения служебных полномочий при пересечении блокпоста в Донецкой области.

Также Офис генерального прокурора приобщил к уголовному делу материалы о возможном сопротивлении Гогилашвили работнику правоохранительного органа.

"Надеюсь на объективное и быстрое расследование этого резонансного дела. Обязательно будем держать руку на пульсе", - написал Разумков.

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В декабре в сети появилось видео, снятое на блок-посту в Донецкой области, на котором Гогилашвили материт полицейских из-за того, что они его не узнали. 13 декабря Кабинет министров уволил его с должности.

У Гогилашвили гражданство РФ, заявлял экс-нардеп Борислав Береза. Экс-чиновника внесли в базу сайта "Миротворец".

16 декабря журналисты "Слідство.Інфо" сообщили, что начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов проживает в частном доме в селе Хотив под Киевом вместе Гогилашвили и его женой – помощницей президента Владимира Зеленского.