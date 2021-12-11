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суббота, 11 декабря 2021 16:13

Скандальный заместитель Монастырского имеет гражданство России – Береза

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Заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили имеет российское гражданство.

Об этом заявил экс-нардеп Борислав Береза ​​в Telegram.

По его словам, жена чиновника Мария Левченко является личной помощницей президента Владимира Зеленского еще со времен "квартала".

"А хотите вишенку на торте? Заместитель министра МВД Александр Гогилашвили оказался не только муж Марии Левченко, но и обладатель российского гражданства. А теперь вспомните, что на докладе Бурбы Зеленскому из вагнеровцев, кроме Ермака и Демченко, была еще и его жена Мария Левченко ", – написал Береза.

Автор: скриншот
  Как доказательство того, что Гогилашвили является также гражданином России, Береза предоставил фото с паспортными данными чиновника
Как доказательство того, что Гогилашвили является также гражданином России, Береза предоставил фото с паспортными данными чиновника

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10 декабря у сети появилось видео, снятое якобы после того, как полиция остановила автомобиль на блок-посту в Донецкой области. Находившийся в машине Александр Гогилашвили не остановился сразу и грубо общался с полицейскими, в частности, потому, что они его не узнали.

Министр внутренних дел Денис Монастырский инициировал проведение дисциплинарного производства, в ходе которого должны быть установлены все обстоятельства происшествия. Также Монастырский подписал постановление в Кабмин об отстранении Гогилашвили от работы на время расследования.

Публичных комментариев Гогилашвили по поводу ситуации пока не дал.

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Дата
11
декабря

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