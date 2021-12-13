Заместитель Монастырского попал в "Миротворец"

Заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили, которого уволили, по сообщениям СМИ, внесли в базу сайта "Миротворец".
На сайте появились данные о чиновнике.
Гогилашвили имеет паспорт гражданина РФ, выданный ему в июле 2012 года.
Первым местом его работы был детский сад в российском городе Ростов-на-Дону.
"Был обвинен по двум пунктам - покушение на мошенничество в крупных размерах организованной группой и подделка документов. Наказание - пять лет условно.
Когда Гогилашвили получил украинское гражданство, точных данных нет. Однако еще в ноябре 2015-го ему выдали удостоверение на временное проживание", - пишет сайт.
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На фото Гогилашвили - с российским боксером Николаем Валуевым. В интервью рассказывал, что продвигал его боксерские школы в Ленинградской области.
7 декабря уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что Миротворец не должен работать. Киберполиция начала досудебное расследование по сайту.
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