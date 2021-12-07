Денисова хочет закрыть "Миротворец", который запретили в России

"Миротворец" наносит много вреда, заявила Денисова. Фото: Facebook.com/denisovaombudsman

Сайт "Миротворец" не должен работать. МВД работает над тем, чтобы его закрыть.

Об этом заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на форуме во вторник, 7 декабря, сообщает Gazeta.ua.

Денисову спросили, нарушаются ли права малолетнего ребенка, когда его вносят в базу "Миротворец".

"Да, безусловно, нарушаются. Мы реагировали на это, обращались в соответствующие государственные органы. Для того, чтобы все-таки, наконец судьба этого сайта "Миротворец" была решена.

Это же сайт не принадлежит ни к одному государственному учреждению. Но нарушает права не только этого ребенка, а в том числе и других. Мы увидели, что там он не один", - ответила.

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По словам Денисовой, сегодня "обсуждали вопрос, как объединить усилия, чтобы наконец-то такой сайт уже не работал".

"Потому что он наносит много вреда не только детям, но и другим гражданам", - заявила Денисова.

Также заявила, что МВД "работает над тем, чтобы на законных основаниях завершить работу этого сайта".

Сайт "Миротворец" создали в 2014 году. Он публикует информацию о российских военных преступниках, боевиках, сепаратистах. Сайт пишет о признаках преступлений против основ национальной безопасности Украины. Публикует фамилии лиц. В РФ "Миротворец" запретили.

В июле этого года в "Миротворец" внесли бывшего "регионала", нардепа Вадима Новинского за распространение кремлевской пропаганды. Также в базе сайта есть нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук и его супруга Оксана Марченко.