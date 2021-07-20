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"Агент влияния РПЦ в Украине". Новинского записали в базу "Миротворца"

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&quot;Агент влияния РПЦ в Украине&quot;. Новинского записали в базу &quot;Миротворца&quot;
Новинский попал в базу "Миротворца". Фото: Украинская правда

Один из лидеров "Оппозиционного блока", диакона Украинской православной церкви Московского патриархата Вадима Новинского внесли в базу "Миротворца" как "агента влияния РПЦ".

"Новинский обвиняется в распространении кремлевской пропаганды в виде т. н. "Русского мира" от имени РПЦ в Украину. Кроме того, он является противником независимости украинского православия от РПЦ страны-агрессора ", - сообщает "Духовный фронт Украины".

Новинский "руководит и финансирует деятельность, направленную на разжигание межконфессиональной розни", отмечается в базе "Миротворца".

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Вадим Новинский хочет купить телеканал "НАШ", который штрафует Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания за распространение российской антиукраинской пропаганды. Также олигарх и внефракционный народный депутат непублично посещал Офис президента. В Офисе президента рассказали, что говорили с Новинским о "межконфессиональном диалоге" и "удовлетворении духовных потребностей общества".

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