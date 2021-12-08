Киберполиция взялась за сайт "Миротворец"

"Миротворец" публикует информацию о российских военных преступниках, боевиках, сепаратистах.

Киберполиция начала досудебное расследование по размещению персональных данных на сайте "Миротворец".

Об этом сообщило "Суспільне".

Расследование ведут по статье Уголовного кодекса – "Нарушение неприкосновенности частной жизни". Максимальная санкция – арест до шести месяцев или лишение или ограничение свободы до пяти лет.

Уголовное дело возбудили после обращения уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой. В начале ноября она обратила внимание на историю 13-летней жительницы Луганска Фаины Савенковой.

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В киберполиции сообщили, что направили запросы "Миротворцу" о наличии в списках на их сайте других малолетних и несовершеннолетних детей "с целью проверки изложенных в обращении (Денисовой) обстоятельств".

Сайт "Миротворец" создали в 2014 году. Он публикует информацию о российских военных преступниках, боевиках, сепаратистах. Сайт пишет о признаках преступлений против основ национальной безопасности Украины. Публикует фамилии. В РФ "Миротворец" запретили.

7 декабря Денисова заявила, что Миротворец не должен работать. В июле этого года в сайт внесли бывшего "регионала", нардепа Вадима Новинского за распространение кремлевской пропаганды. Также в базе "Миротворца" есть нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук и его супруга Оксана Марченко.