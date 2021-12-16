Глава ГУР Буданов может жить в одном доме с Гогилашвили – СМИ

Журналисты обнаружили связь Буданова и Гогилашвили. "Слідство.інфо"

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов может проживать в частном доме под Киевом вместе с помощницей президента Марией Левченко и ее мужем, бывшим замминистра внутренних дел Александром Гогилашвили.

Об этом говорится в расследовании "Слідства.Інфо" "Дружечки".

В селе Хотов Обуховского района Киевской области журналисты фиксировали черный автомобиль марки Volvo. В селе живут Гогилашвили и Левченко. Автомобиль сопровождал внедорожник Nissan на номерах прикрытия. Журналисты обратили внимание на усиленные меры безопасности перед выездом Volvo. Территорию обследовали кинологи с собакой.

Автомобили кинологов принадлежат к автопарку одного из подразделений СБУ.

Тот же кортеж и с теми же номерами прикрытия видели на въезде в Главное управление разведки Минобороны на Рыбальском острове.

Установить личность пассажира черного Volvo косвенно смогли благодаря анализу соцсетей.

Гогилашвили, Левченко и ее сестра в соцсетях дружат с Марианной Будановой. Она жена Кирилла Буданова. Гогилашвили в августе этого года выкладывал совместные фото с Будановым. Так что в Volvo мог быть глава ГУР.

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Такая связь может быть опасной для госбезопасности, так как Гогилашвили вероятно является гражданином России.

10 декабря в сети появилось видео, снятое на блокпосту в Донецкой области. Находившийся в машине Александр Гогилашвили не остановился сразу и грубо общался с полицейскими, в частности, потому, что они его не узнали. 13 декабря правительство уволило Гогилашвили с должности. Жена Гогилашвили Мария Левченко является личным помощником президента Владимира Зеленского. Сам Гогилашвили якобы владеет гражданством РФ.