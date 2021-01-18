В Офисе президента сидит кремлевская агентура - Шабунин

Отношения Украины с Западом уничтожаются, заявляет Шабунин. Фото: @USPStudies

Офис президента готовит срочный законопроект, которым могут уничтожить антикоррупционную реформу. Об этом сообщил в Facebook председатель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

По словам общественного деятеля, с подследственности Национального антикоррупционного бюро хотят забрать топ-чиновников. В тоже время заваливая детективов мелкой коррупцией.

Также, по словам Шабунина, генпрокурору хотят дать право забирать дела НАБУ.

"Подрывают конституционности ВАКС (делая его специальным, а специализированным)", - написал Шабунин.

Это делается "ради спасения" заместителя руководителя ОП Олега Татарова, заявил активист.

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"Я не знаю, какая роль в этой инициативе президента, но именно он лично (а не портновско-кремлевские функционеры в его офисе) будет нести ответственность за уничтоженные этим законопроектом отношения Украины и Запада.

Мы легко проверим или этот идиотизм инициатива Зеленского, или очередная спланированная спецоперация кремлевской агентуры в его Офисе.

Если даже после этого Татаров не будет уволен, значит, кремлевская агентура не просто сидит в офисе президента, она этим офисом руководит", - написал Шабунин.

28 декабря суд по избранию руководителю ОП мери пресечения перенесли, потому что не появились прокуроры. 18 декабря Олегу Татарову сообщили о подозрении. По данным Национального антикоррупционного бюро, заместитель руководителя ОП - в прошлом должностное лицо государственной компании "Укрбуд" - может быть причастен к даче взятки за выдачу недостоверного письменного заключения судебного эксперта по делу о завладении 81 млн грн Национальной гвардии. НАБУ открыло уголовное производство из-за возможного незаконного вмешательства генпрокурора Ирины Венедиктовой в дело. В начале декабря СМИ сообщали, что НАБУ и САП подготовили подозрение заместителю руководителя Офиса президента Олегу Татарову, но генеральный прокурор Ирина Венедиктова отстранила 4 прокуроров, которые вели это дело.