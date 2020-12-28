Суд над Татаровим перенесли. Прокуроры не явились

Высший антикоррупционный суд перенес заседание по избранию меры пресечения заместителю руководителя Офиса президента Андрею Татарову.

По словам судьи, на заседание не явились представители прокуратуры.

Рассмотрение ходатайства отложили на 30 декабря на 10:00.

"Сегодня в суд поступило сообщение прокурора, который согласовал ходатайство об избрании меры пресечения Грищуку (исполнителю обязаностей руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. - Gazeta.ua), о том, что было изменено процессуальных руководителей. Однако на судебное заседание не появились, следственным судьей не сообщались, поскольку не было такой физической возможности", - сказал судья.

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Татаров был на суде с адвокатами. Те заявили о невозможности рассмотрения ходатайства без участия прокурора.

"Участие прокурора обязательно. С целью сообщения прокуроров, которые являются процессуальными руководителями в этом уголовном производстве, следственный судья постановил отложить рассмотрение ходатайства на другую дату - 30 декабря", - заявил судья.

"А мы позже не можем, после 4 января?", - спросил адвокат.

На что судья отказал.

Тем временем у здания суда собралась общественность на акцию "Татарова - за решетку" и требовала справедливого наказания, сообщает LB.ua.

18 декабря Олегу Татарову сообщили о подозрении. По данным Национального антикоррупционного бюро, заместитель руководителя ОП - в прошлом должностное лицо государственной компании "Укрбуд" - может быть причастен к даче взятки за выдачу недостоверного письменного заключения судебного эксперта по делу о завладении 81 млн грн Национальной гвардии. НАБУ открыло уголовное производство из-за возможного незаконного вмешательства генпрокурора Ирины Венедиктовой в дело.