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вторник, 11 января 2022 15:00

Уволенный со скандалом замминистра образования переплюнул по зарплате Шкарлета

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Уволенный со скандалом замминистра образования переплюнул по зарплате Шкарлета
Гарбарук оскандалился фото с помощницей в откровенном декольте.

Бывший заместитель министра образования Игорь Гарбарук, уволенный из-за скандала с помощницей, получил в декабре 131 тыс. 234 грн 46 коп. зарплаты.

Об этом со ссылкой на ответ МОН сообщает "Слово і діло"

Оклад Гарбарука составил более 42 тыс. грн, надбавка за работу в условиях режимных ограничений – 6 тыс. грн, оплата за дни командировки – 16 тыс. грн, помощь для решения социально-бытовых проблем – 47 тыс. грн, компенсация за неиспользованные дни отпуска – почти 51 тыс. грн.

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К примеру, министру образования и науки Сергею Шкарлету за декабрь насчитали почти 124 тыс. грн. Из этой суммы почти 75 тыс. грн – помощь для решения социально-бытовых вопросов.

Больше министра получили и четыре его заместителя: Андрей Витренко (почти 149 тыс. грн, Артур Селецкий (126 тыс. грн), Вера Рогова (126 тыс. грн), Алексей Шкуратов (170 тыс. грн).

Только заместителю Светлане Даниленко выплатили 72 тыс. грн.

В конце декабря Гарбарук попал в скандал после публикаций фото с помощницей Кристиной Тишкун. Оба приехали на форум во Львов, помощница была в платье-миди с глубоким декольте и высоким вырезом на бедре. Вид вызвал резонанс в социальных сетях. 28 декабря чиновника уволили.

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