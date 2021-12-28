После скандала с помощницей замминистра образования уволили

Кабинет министров уволил Игоря Гарбарука с должности замминистра образования и науки.
Об этом в понедельник сообщила народный депутат от "Слуга народа", член Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Юлия Гришина.
"Только что замминистра образования Игорь Гарбарук был уволен Кабмином по его заявлению", - написала депутат в Telegram
26 декабря Гарбарук опубликовал в Facebook стихотворение Редьярда Киплинга в переводе Евгения Сверстюка:
"Як вистоїш, коли всі проти тебе
Упали духом і тебе кленуть,
Як всупереч усім ти віриш в себе,
А з їх невіри також візьмеш суть;
Якщо чекати зможеш ти невтомно,
Оббріханий - мовчати і пройти
Під поглядом ненависті, притому
Не грати цноти ані доброти;
Як зможеш мріять - в мрійництво не впасти,
І думать - не творити думки культ,
Якщо Тріумф, зарівно як Нещастя, Сприймеш як дим і вітер на віку;
Якщо стерпиш, як з правди твого слова
Пройдисвіт ставить пастку на простих,
Якщо впаде все, чим ти жив, і знову
Зумієш все почати - і звести;
Якщо ти зможеш в пориві одному
Поставить все на карту - і програть,
А потім - все спочатку, і нікому
Про втрати й слова навіть не сказать;
Якщо ти змусиш Серце, Нерви, Жили
Служити ще, коли уже в тобі
Усе згоріло, вигасло - лишилась Одна лиш Воля - встоять в боротьбі;
Як зможеш гідно річ вести з юрбою
І з Королем не втратиш простоти,
Якщо усі рахуються з тобою - На відстані, яку відміриш ти.
Якщо ущерть наповниш біг хвилини
Снагою дум, енергією дій,
Тоді весь світ тобі належить, сину, І більше: ти - Людина, сину мій"
Потом сообщение удалил.
Игорь Гарбарук занимал должность заместителя министра с июля прошлого года.
"Вопрос ведь не в личной жизни высокопоставленного чиновника, кому он там интересен? А в наглой, циничной демонстрации роскоши и атрибута роскоши. Эта поездка за государственные средства с "помощницей" - это атрибут роскоши и барства. И эта шуба на самом деле там самый большой триггер для общества и этом кейсе – это та шуба на фоне школьных туалетов без дверей", - пишет журналистка Вика Балицкая.
На прошлой неделе Гарбарук попал в скандал после публикаций фото с помощницей Кристиной Тишкун. Оба приехали на форум во Львов, помощница была в платье-миди с глубоким декольте и высоким вырезом на бедре. Вид вызвал резонанс в социальных сетях.
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