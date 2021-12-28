После скандала с помощницей замминистра образования уволили

На минувшей неделе Гарбарук приезжал во Львов с помощницей, одежда которой наделал резонанса в СМИ.

Кабинет министров уволил Игоря Гарбарука с должности замминистра образования и науки.

Об этом в понедельник сообщила народный депутат от "Слуга народа", член Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Юлия Гришина.

"Только что замминистра образования Игорь Гарбарук был уволен Кабмином по его заявлению", - написала депутат в Telegram

26 декабря Гарбарук опубликовал в Facebook стихотворение Редьярда Киплинга в переводе Евгения Сверстюка:

"Як вистоїш, коли всі проти тебе

Упали духом і тебе кленуть,

Як всупереч усім ти віриш в себе,

А з їх невіри також візьмеш суть;

Якщо чекати зможеш ти невтомно,

Оббріханий - мовчати і пройти

Під поглядом ненависті, притому

Не грати цноти ані доброти;

Як зможеш мріять - в мрійництво не впасти,

І думать - не творити думки культ,

Якщо Тріумф, зарівно як Нещастя, Сприймеш як дим і вітер на віку;

Якщо стерпиш, як з правди твого слова

Пройдисвіт ставить пастку на простих,

Якщо впаде все, чим ти жив, і знову

Зумієш все почати - і звести;

Якщо ти зможеш в пориві одному

Поставить все на карту - і програть,

А потім - все спочатку, і нікому

Про втрати й слова навіть не сказать;

Якщо ти змусиш Серце, Нерви, Жили

Служити ще, коли уже в тобі

Усе згоріло, вигасло - лишилась Одна лиш Воля - встоять в боротьбі;

Як зможеш гідно річ вести з юрбою

І з Королем не втратиш простоти,

Якщо усі рахуються з тобою - На відстані, яку відміриш ти.

Якщо ущерть наповниш біг хвилини

Снагою дум, енергією дій,

Тоді весь світ тобі належить, сину, І більше: ти - Людина, сину мій"

Потом сообщение удалил.

Игорь Гарбарук занимал должность заместителя министра с июля прошлого года.

"Вопрос ведь не в личной жизни высокопоставленного чиновника, кому он там интересен? А в наглой, циничной демонстрации роскоши и атрибута роскоши. Эта поездка за государственные средства с "помощницей" - это атрибут роскоши и барства. И эта шуба на самом деле там самый большой триггер для общества и этом кейсе – это та шуба на фоне школьных туалетов без дверей", - пишет журналистка Вика Балицкая.

На прошлой неделе Гарбарук попал в скандал после публикаций фото с помощницей Кристиной Тишкун. Оба приехали на форум во Львов, помощница была в платье-миди с глубоким декольте и высоким вырезом на бедре. Вид вызвал резонанс в социальных сетях.