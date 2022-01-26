Украинцы все меньше доверяют Зеленскому - опрос

Президенту Владимиру Зеленскому доверяют 27% украинцев.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии 3-11 декабря.

Не доверяют – 50%.

По сравнению с декабрем 2020 года наблюдается ухудшение показателей: доля доверяющих президенту снизилась на пять процентных пунктов, а баланс доверия-недоверия – на 10.

Больше украинцы доверяют Вооруженным силам Украины и волонтерам.

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Социологи опросили по телефону 2 тыс. респондентов в возрасте 18 лет, проживающих во всех регионах Украины, кроме временно оккупированных Россией Крыма и районов Донецкой и Луганской областей.

В январе за Зеленского проголосовали бы 23,5% среди определившихся с выбором, сообщали социологи. Также большинство украинцев не хотят, чтобы Зеленский шел на второй срок.