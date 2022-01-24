Большинство украинцев не хотят, чтобы Зеленский шел на второй срок

Более 60% украинцев не поддерживают, чтобы президент Владимир Зеленский баллотировался на второй срок.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии 20-21 января.

Тех, кто такую идею не поддерживает, 62,5%. Поддерживают - 30,3%.

В ноябре не хотели, чтобы Зеленский снова баллотировался, 58,2%.

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Досрочные выборы президента поддерживают 47,2%, не поддерживают - 46,5%.

Досрочные парламентские выборы поддерживают 53,6% респондентов, не поддерживают - 38,9%

В прошлом году на форуме YES журналист напомнил Зеленскому о предвыборном обещании идти на один срок. На что Зеленский ответил: "Это решает народ Украины".

На президентских выборах в 2019 году Зеленский обещал, что баллотируется на один срок.