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Журналист напомнил Зеленскому об обещанном одном сроке - тот начал его учить "профессионализму"

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Журналист напомнил Зеленскому об обещанном одном сроке - тот начал его учить &quot;профессионализму&quot;
На прямой вопрос о втором сроке Зеленский начал говорить о народе.

Журналист Роман Кравец напомнил президенту Владимиру Зеленскому о предвыборном обещании идти на один срок. Видео опубликовал в YouTube.

"На вашем поле (электоральном. - Gazeta.ua) никто новый не появился. Вы самый рейтинговый. У вас вся полнота власти. Вы сможете отказаться от нее в 2024 году?", - спросил журналист.

"Вы знаете прекрасно, какой я человек. Вы иногда меняете факты в средствах массовой информации. Я профессиональный человек в том направлении, в котором сейчас находитесь вы. Это профессионализм журналиста, когда он дает ответить другому человеку. Журналистика, телевидение, кино - это диалог. А в диалоге всегда есть вопросы и должна быть заинтересованность в ответе.

Не задавайте вопрос, на который вы не хотите дослушать до конца ответ. Это говорит о том, что этот вопрос для вас не в приоритете", - ответил Зеленский.

"Мне кажется, что я корректен с вами", - журналист.

"Я не сказал, что вы не корректны. Я сказал: дослушайте ответ на вопрос, который вы мне задали. Я собирался вам ответить", - Зеленский.

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"Так что о втором сроке?", - журналист.

"А?", - Зеленский.

"О втором сроке я вас спрашивал", - журналист.

"Это решает народ Украины", - Зеленский.

"Но вы баллотируетесь", - журналист.

"Я никуда не баллотируюсь. Я лучше выполню все обещанное в одном сроке и поеду отдыхать. А вы будете продолжать свою важную для государства, честную работу", - Зеленский.

Справка

На президентских выборах в 2019 году Зеленский обещал, что баллотируется на один срок.

"Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего. Торговать принципами, репутацией, страной ради сохранения власти не стану. Буду честным и преданным Украине и передам ее в руки нового поколения политиков", - говорится в предвыборной программе кандидата на пост президента Владимира Зеленского.

163 из 243 народных депутатов от "Слуги народа" нарушили меморандум об ответственности. Его подписывали перед внеочередными парламентскими выборами в 2019-м.

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Комментарии

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Дата
10
сентября

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