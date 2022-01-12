Дело Татарова закрывают - Зеленскому напомнили об интервью

Зеленский назначил Татарова заместителем руководителя ОП в позапрошлом году в августе. Фотоколлаж: ЦПК

Шевченковский районный суд города Киева обязал офис генерального прокурора закрыть дело против заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова.

Об этом сообщил Центр противодействия коррупции.

Решение суд вынес 14 декабря 2021 года, год спустя после того как Печерский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро отдать дело Татарова СБУ.

Суд "сделал Татарову подарок на годовщину" и "втихую обязал прокуроров закрыть дело из-за истечения сроков расследования", пишут активисты.

"Теперь прокуратура, скорее всего, прикроется решением суда, чтобы закрыть дело", - отмечают в ЦПК.

В организации прогнозируют: вместе с Татаровым от ответственности уйдут другие фигуранты дела о квартирах военных Национальной гвардии. Речь идет об экс-нардепе и застройщике Максиме Мыкытасе, директоре экспертно-криминалистического центра МВД Константине Дубоносе.

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Решение суда появилось в преддверии утверждения результатов конкурса на руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, где победил детектив НАБУ Александр Клименко. Тот расследовал дело Татарова.

"Видимо, именно поэтому "татаровская" часть комиссии блокирует утверждение результатов конкурса, на котором победил Клименко", - предполагают активисты.

"Президент Владимир Зеленский в интервью говорил, что Татаров должен доказать, что он ни в чем не виноват. Очевидно, не сложилось. В том числе благодаря генеральному прокурору Ирине Венедиктовой, которая с подопечными делала все, чтобы суд не рассматривал зафиксированные НАБУ факты передачи взятки", - пишет ЦПК.

В декабре 2020 года Татарову сообщили о подозрении в соучастии о передаче взятки в интересах председателя Укрбуда Микитася. Последнего обвиняют в хищении госсредств при возведении жилья для бойцов Нацгвардии. По версии следствия, взятка предназначалась Дубоносу. Чтобы уменьшить сумму ущерба государства по делу с 81 млн грн до 7 млн грн. На пути расследования создавали множество искусственных препятствий. Во время Майдана Татаров получил звание "Заслуженный юрист Украины" от бывшего президента Януковича, по представлению тогдашнего министра внутренних дел Виталия Захарченко. В июне прошлого года петиция за увольнение Татарова собрала необходимые 25 тыс. голосов. Президент Владимир Зеленский отказался увольнять.