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вторник, 07 декабря 2021 15:35

Как тормозят дело НАБУ против Татарова: инфографика

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Более года тому назад антикоррупционные органы открыли уголовное производство в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова. За это время на пути расследования создавали множество искусственных препятствий, и как следствие - прогресса нет.

Инфографику опубликовало "Слово і діло".

20 октября 2020 года Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство.

Татарова подозревают в причастности к даче взятки за фальсификацию экспертизы по делу бывшего нардепа и застройщика Максима Микитася. Тот является фигурантом расследования о злоупотреблениях и хищении средств при строительстве жилья для Национальной гвардии.

Татаров до ОП работал адвокатом и представлял интересы компании Микитася "Укрбуд".

 

2 декабря 2020 года НАБУ и САП подготовили подозрение Татарову. Но его не вручили, потому что генеральный прокурор Ирина Венедиктова отстранила четырех прокуроров, которые вели дело. В антикоррупционном бюро подобные действия назвали саботажем.

14 декабря судья Печерского районного суда города Киева Сергей Вовк обязал Венедиктову передать дело от НАБУ в Госбюро расследований.

САП пыталась оспорить решение Вовка, но суд отказался открыть производство. Жалоба Венедиктовой в Верховный суд тоже не дала результата.

18 декабря Татарову таки сообщили о подозрении в причастности к взятке за выдачу недостоверного заключения судебного эксперта по делу о завладении 81 млн грн Нацгвардии.

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Через несколько дней Татаров написал заявление о приостановлении служебных полномочий в связи с "существенным общественным резонансом".

Директор НАБУ Артем Сытник заявил, что бюро будет инициировать арест Татарова. Но в конце 2020-го Антикоррупционный суд не смог избрать ему меру пресечения.

23 декабря Офис генпрокурора передал производство из НАБУ в СБУ, которую возглавляет друг президента Владимира Зеленского Иван Баканов.

В НАБУ это назвали беспрецедентным в истории Украины вмешательством в расследование. Венедиктова заявила, что не имеет отношения к изменению подследственности, поскольку решение подписал ее заместитель.

В начале этого года Антикоррупционный суд обязал Венедиктову рассмотреть ходатайство о возвращении дела Татарова в НАБУ.

Тогда же в начале года и.о. руководителя САП Максим Грищук рассказал, что ГБР возбудило против него дело после подписания подозрения Татарову. А Микитась подтвердил, что Татаров в свое время помогал ему решать вопрос "Укрбуда" посредством своего влияния в МВД.

В феврале апелляция ВАКС приостановила решение суда, которым дело забрали из НАБУ. Но попытки бюро вернуть дело были безуспешными.

1 марта истек срок расследования дела. Шевченковский районный суд города Киева дважды отказался продолжать расследование.

В офисе генпрокурора в ответе на запрос сообщили, что следствие не завершили: дело не закрыли, но и не отправили в суд.

Во время Майдана Татаров получил звание "Заслуженный юрист Украины" от бывшего президента Виктора Януковича, по представлению тогдашнего министра внутренних дел Виталия Захарченко.

В июне петиция за увольнение Татарова собрала необходимые 25 тыс. голосов. Президент Зеленский отказался его увольнять.

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Дата
07
декабря

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