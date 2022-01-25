Рада обратилась к миру из-за шантажа России - ОПЗЖ не дала ни одного голоса

При этом против обращения проголосовали три нардепа из ОПЗЖ. Фото: Facebook

Верховная Рада обратилась к международным организациям и парламентам иностранных государств по поводу военного шантажа со стороны Российской Федерации.

За это во вторник проголосовали фракции "Слуга народу", "Європейська солідарність", "Батьківщина", "Голос", группы "Довіра" і "Партія "За майбутнє".

ОПЗЖ не дали ни одного голоса "За".

Против обращения голосовали нардепы из ОПЗЖ Олег Волошин, Сергей Дунаев и Александр Колтунович.

Украинский парламент обратился к Организации Объединенных Наций, Европейскому Парламенту, правительствам и парламентам иностранных государств и парламентским ассамблеям международных организаций по поводу неприемлемости военного шантажа в отношении Украины со стороны РФ.

"Который она осуществляет с целью недопущения реализации европейских и евроатлантических устремлений Украины", - говорится в тексте.

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Требования РФ к международным партнерам о недопущении реализации европейских и евроатлантических устремлений Украины являются нарушением целого ряда международных договоров, принципов и норм международного права, также говорится в обращении.

Сегодня на границе с Украиной и со стороны оккупированного Россией Крыма - 109 тыс. российских военных, сообщил министр обороны Алексей Резников. РФ продолжает усиливать группировку войск у границ Украины и Беларуси, заявили США.