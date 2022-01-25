"Спите спокойно" - министр обороны рассказал о ситуации с армией РФ на границах

Утром министр обороны встретился с депутатами в парламенте.

На сегодняшний день оснований считать, что РФ прибегнет к полномасштабному вторжению в Украину, нет.

Об этом сказал министр обороны Алексей Резников журналистам в Верховной Раде, сообщает Gazeta.ua.

"Оснований считать, что произойдет открытое вторжение через границы со стороны Российской Федерации, по состоянию на сегодняшний день, такой информации нет. Потому что нет ударной группировки", - заявил.

"Наши разведки устанавливают факты скопления подразделений вооруженных сил Российской Федерации вдоль наших границ на постоянной основной. Факты, фиксируемые нашей разведкой и стран-партнеров, совпадают", - сказал.

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По словам министра, сегодня на границе с Украиной и со стороны оккупированного Россией Крыма – 109 тыс. российских военных.

"Они постоянно проводят учения, уводят, приводят войска. Оснований считать, что завтра будет вторжение – не существует с военной точки зрения. Это не значит, что они не захотят, все возможно, угрозы есть", - рассказал.

"Наши Вооруженные силы готовы дать отпор врагу. Не переживайте, спите спокойно. Не нужно иметь никакого "тревожного чемодана", - заявил Резников.

Лидеры США, НАТО, стран ЕС собрались обсудить ситуацию безопасности в связи с новой фазой агрессии России против Украины. На прошлой неделе США передали Украине более 80 тонн летального оружия. Великобритания отправила в Украину бойцов спецотряда и две тысячи единиц противотанкового оружия.