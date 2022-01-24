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понедельник, 24 января 2022 17:11

СБУ в аэропорту "Антонова" обезвредила "террористов" - эпические фото и видео
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Тренировку проводили в условиях максимально приближенных к реальным.
Участвовали подразделения СБУ, полиции, Национальной гвардии и ДСНС.

Служба безопасности Украины провела тактико-специальные учения на базе международного аэропорта "Антонов", в 25 км от Киева.

Об этом сообщили в ведомстве 24 января.

Спецназовцы обезвредили условных "террористов", захвативших самолет с пассажирами и один из авиационных объектов.

Тренировку проводили в условиях максимально приближенных к реальным.

Участвовали подразделения СБУ, полиции, Национальной гвардии и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

По легенде, "террористы" захватили заложников в самолете и потребовали его приземления. При этом их "сообщники" захватили диспетчерскую башню в аэропорту и выдвинули условия освобождения "потерпевших".

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Руководители оперативного штаба приняли решение о силовой фазе. В ходе ее реализации, правоохранители обезвредили "злоумышленников" и "освободили" заложников.

Цель тренировок – совершенствование межведомственного взаимодействия в сфере предотвращения и нейтрализации террористических угроз, в том числе на стратегически важных объектах критической инфраструктуры.

На прошлой неделе возле Одессы украинские военные провели учения по прикрытию участков морского побережья.

В Херсонской области вблизи админграницы с оккупированным Россией Крымом военные также тренировались.

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