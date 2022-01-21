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пятница, 21 января 2022 11:06

Украинские воины тренировались, как давать врагу "по зубам" на побережье
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Подразделения бригады заняли оборону десантно-доступных участков побережья от Коблево до Черноморки
Подразделения бригады использовали боевую технику
Учения проходили с 19 по 20 января

Возле Одессы украинские военные провели учения по прикрытию участков морского побережья.

Фото опубликовала 28-я отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода.

Учения проходили с 19 по 20 января.

Подразделения бригады заняли оборону десантно-доступных участков побережья от Коблево до Черноморки, разместив боевую технику и создав систему огня.

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Совершенствовали практические навыки при выполнении боевых задач в реальных условиях.

Бригада справилась с задачами и показала высокие профессиональные качества по прикрытию участка морского побережья.

Военнослужащие Нацгвардии провели учения по боевой готовности в условиях использования условным противником авиации и артиллерии.

Украинские военные подогнали "Грады" к админгранице с оккупированным Крымом.

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