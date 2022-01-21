Украинские военные подогнали "Грады" к админгранице с оккупированным Крымом

В Херсонской области возле админграницы с оккупированным Россией Крымом военные провели учения в условиях внезапного изменения обстановки. Они тренировались защищать морское побережье и танкоопасные участки суши при противодействии наступательной операции.

Об этом сообщил пресс-центр командования объединенных сил Вооруженных сил Украины.

Фото: ЗСУ

"Боевые расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" выполнили задание по подавлению и уничтожению огневых средств, бронированной техники и живой силы условного противника", - говорится в сообщении.

Реактивная батарея совершила марш в район проведения тренировок, развернула в боевой порядок и выполнила мероприятия по подготовке к стрельбе и управлению огнем.

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Во время учений военные использовали информацию, предоставляемую артиллерийской разведкой. Она изучала местность и раскрывала цели поражения, а также указания операторов беспилотного летательного аппарата-разведчика.

Целью этих учений было слаженная работа артиллерийских подразделений, совершенствование полевого обучения личного состава, повышение практических навыков командиров в управлении подразделениями.

"Результат говорит сам за себя. Военные уже достигли высокого уровня слаженности в выполнении поставленных задач", - отметил командующий объединенных сил ВСУ Сергей Наев.

Ранее украинские разведчики провели тренировки по стрельбе на близком расстоянии к административной границе с захваченным Крымом. По легенде, дорога была не исследована, поэтому продвигались бойцы максимально осторожно. Также военные-разведчики отработали налет как ведение ближнего боя.