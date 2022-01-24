Зеленский созвонился с ЕС – говорили о России

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.
Разговор состоялся в понедельник.
Обсудили необходимость подготовки широкого пакета европейских превентивных экономических и политических санкций в отношении РФ.
"Которые смогли бы сдержать потенциальную дальнейшую эскалацию", – сообщил сайт президента.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пентагон собирается направить в Украину корабли и бомбардировщики - СМИ
Зеленский отметил, что для Украины важно сохранение единства всех стран-членов ЕС по защите суверенитета и территориальной целостности нашего государства.
В ближайшее время будет определена дата очередного, 24-го саммита Украина – ЕС.
В середине года с участием руководства Еврокомиссии, международных партнеров и европейского и международного бизнеса в Киеве состоится энергетический бизнес-форум.
Европейский союз готовит санкции против России в случае нового вторжения в Украину, сказал министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг.
Еврокомиссия предложила Украине новый пакет финподдержки на €1,2 млрд.
Комментарии