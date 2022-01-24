Правительство собирается на внеочередное заседание

Кабинет министров сегодня проведет внеочередное заседание.
Об этом со ссылкой на собственные источники сообщили LB.ua.
Начало запланировано на 19 часов.
Заседание будет открытым, но планируется и закрытая часть. Повестка дня пока неизвестна.
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Президент Владимир Зеленский на 17:00 собирает заседание Совета национальной безопасности и обороны.
Завтра в Верховной Раде проведут закрытое совещание с участием министров обороны и иностранных дел.
РФ может начать новый виток агрессии против Украины 20 февраля. Тогда в Китае заканчиваются зимние Олимпийские игры и завершаются российско-белорусские учения на границе Украины, заявил командующий операцией Объединенных сил Александр Павлюк.
Завтра парламент рассмотрит обращение к Организации Объединенных Наций, Европейскому парламенту, правительствам и парламентам иностранных государств по поводу неприемлемости военного шантажа Украины со стороны РФ.
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