Правительство собирается на внеочередное заседание

Кабинет министров сегодня проведет внеочередное заседание.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщили LB.ua.

Начало запланировано на 19 часов.

Заседание будет открытым, но планируется и закрытая часть. Повестка дня пока неизвестна.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Штаты готовы к эскалации и не поддадутся на ультиматумы РФ – эксперт

Президент Владимир Зеленский на 17:00 собирает заседание Совета национальной безопасности и обороны.

Завтра в Верховной Раде проведут закрытое совещание с участием министров обороны и иностранных дел.

РФ может начать новый виток агрессии против Украины 20 февраля. Тогда в Китае заканчиваются зимние Олимпийские игры и завершаются российско-белорусские учения на границе Украины, заявил командующий операцией Объединенных сил Александр Павлюк.

Завтра парламент рассмотрит обращение к Организации Объединенных Наций, Европейскому парламенту, правительствам и парламентам иностранных государств по поводу неприемлемости военного шантажа Украины со стороны РФ.