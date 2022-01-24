Правительство собирается на внеочередное заседание

 
Ексклюзивы
1/5
Штаты готовы к эскалации и не поддадутся на ультиматумы РФ – эксперт
Штаты готовы к эскалации и не поддадутся на ультиматумы РФ – эксперт
Просмотров: 603
Будем жить в мире старых людей
Будем жить в мире старых людей
Просмотров: 999
"Наше сало необычное на вкус. Мы по-другому его смолим": как живет гетманская столица со святыней, где пишут просьбы к Богу
"Наше сало необычное на вкус. Мы по-другому его смолим": как живет гетманская столица со святыней, где пишут просьбы к Богу
1 Просмотров: 6066
Новый политический сезон: в Раде сформировалась неформальная коалиция
Новый политический сезон: в Раде сформировалась неформальная коалиция
Просмотров: 2988
"Мураеву нужно не в Бонда рядиться, а в НКВДиста" - сети гудят о заявлении британского МИДа
"Мураеву нужно не в Бонда рядиться, а в НКВДиста" - сети гудят о заявлении британского МИДа
Просмотров: 1728
Хорошая новость для Украины: Зеленский уже не президент
Хорошая новость для Украины: Зеленский уже не президент
13 Просмотров: 9018
"Усилится олигархическое влияние на "слуг" – политолог
"Усилится олигархическое влияние на "слуг" – политолог
1 Просмотров: 684
Порошенко не объединит оппозицию, а Зеленский не распустит Раду – политолог
Порошенко не объединит оппозицию, а Зеленский не распустит Раду – политолог
2 Просмотров: 1593
Фотографируются у будуарного столика, не знают о моргенштернах в Киевской Руси: музейщики рассказали, как в Украине проходит День селфи
Фотографируются у будуарного столика, не знают о моргенштернах в Киевской Руси: музейщики рассказали, как в Украине проходит День селфи
Просмотров: 738
Россияне вербуют украинских чиновников: что пишет о нас мировая пресса
Россияне вербуют украинских чиновников: что пишет о нас мировая пресса
1 Просмотров: 1755
Фото
Все фото
23
11
5
18
4
&quot;Надо уже думать, где будем хоронить трупы русских солдат&quot; - как во Львове отметили Соборность
"Надо уже думать, где будем хоронить трупы русских солдат" - как во Львове отметили Соборность
В Донецке и Крыму провозгласим новый Акт соединения - Зеленский на открытии крупнейшего вантового моста
В Донецке и Крыму провозгласим новый Акт соединения - Зеленский на открытии крупнейшего вантового моста
Бывший владелец Приватбанка гулял в столичном ресторане - был Коломойский и не только
Бывший владелец Приватбанка гулял в столичном ресторане - был Коломойский и не только
&quot;Слуга&quot; разделась на морозе, Ярош - в шлеме, Зеленский в горах - неделя политиков в фото
"Слуга" разделась на морозе, Ярош - в шлеме, Зеленский в горах - неделя политиков в фото
Ермак срочно собрал журналистов - о чем говорил
Ермак срочно собрал журналистов - о чем говорил
Видео
Все видео
Зеленский "на правах родственников" обратился из спортзала к олимпийцам
Зеленский "на правах родственников" обратился из спортзала к олимпийцам
"Большая стройка Зеленского - это большое воровство" - редактор "Наші гроші"
"Большая стройка Зеленского - это большое воровство" - редактор "Наші гроші"
Белый дом планирует предоставить Украине вертолеты М-17
Белый дом планирует предоставить Украине вертолеты М-17
"Пусть россияне не разевают рот" - мэр Харькова
"Пусть россияне не разевают рот" - мэр Харькова
Журналисты узнали, куда идут миллионы, выделенные на стратегический объект в Чернобыле
Журналисты узнали, куда идут миллионы, выделенные на стратегический объект в Чернобыле
Интервью
1/5
"Хочу быть мэром Киева": Роман Грищук об амбициях, работе и семье
"Хочу быть мэром Киева": Роман Грищук об амбициях, работе и семье
1 Просмотров: 1377
Перспективы Лунина, потенциальные трансферы Бущана и Ризныка: эксперт оценил украинских голкиперов
Перспективы Лунина, потенциальные трансферы Бущана и Ризныка: эксперт оценил украинских голкиперов
Просмотров: 720
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Просмотров: 6093
"Планирование новой агрессии против Украины идет активными темпами" – американская эксперт Мелинда Гарринг
"Планирование новой агрессии против Украины идет активными темпами" – американская эксперт Мелинда Гарринг
Просмотров: 2187
"Россия понимает, что если зайдет к нам, то получит по зубам" – Роман Костенко
"Россия понимает, что если зайдет к нам, то получит по зубам" – Роман Костенко
1 Просмотров: 5103
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
24 января 2022
Просмотров: 18
Експерименти
– Реформа в шкільних їдальнях буде провальна, – каже знайома. Ведемо доньок на навчання після новорічних канікул. – Не уявляю, ...
понедельник, 24 января 2022 16:21

Правительство собирается на внеочередное заседание

  Комментировать
Правительство собирается на внеочередное заседание
Планируют закрытую часть заседания. Фото: kmu.gov.ua

Кабинет министров сегодня проведет внеочередное заседание.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщили LB.ua.

Начало запланировано на 19 часов.

Заседание будет открытым, но планируется и закрытая часть. Повестка дня пока неизвестна.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Штаты готовы к эскалации и не поддадутся на ультиматумы РФ – эксперт

Президент Владимир Зеленский на 17:00 собирает заседание Совета национальной безопасности и обороны.

Завтра в Верховной Раде проведут закрытое совещание с участием министров обороны и иностранных дел.

РФ может начать новый виток агрессии против Украины 20 февраля. Тогда в Китае заканчиваются зимние Олимпийские игры и завершаются российско-белорусские учения на границе Украины, заявил командующий операцией Объединенных сил Александр Павлюк.

Завтра парламент рассмотрит обращение к Организации Объединенных Наций, Европейскому парламенту, правительствам и парламентам иностранных государств по поводу неприемлемости военного шантажа Украины со стороны РФ.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Правительство собирается на внеочередное заседание». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
января

13 лет лишения свободы: приговор президенту зачитывали три судьи

Самое читаемое
Кендалл Дженнер в крохотном бикини на морозе и интимное место Каменских - что публикуют звезды в сети
Кендалл Дженнер в крохотном бикини на морозе и интимное место Каменских - что публикуют звезды в сети
10
 1 Просмотров: 65546
Гороскоп на 24-30 января: астролог ошеломила гороскопом для украинцев
Гороскоп на 24-30 января: астролог ошеломила гороскопом для украинцев
 Просмотров: 10881
Хорошая новость для Украины: Зеленский уже не президент
Хорошая новость для Украины: Зеленский уже не президент
 13 Просмотров: 9018
Россия прокомментировала публикацию о просьбе президента Китая не начинать вторжение в Украину
Россия прокомментировала публикацию о просьбе президента Китая не начинать вторжение в Украину Просмотров: 7344
&quot;Это путь в бездну&quot; - председатель Верховной Рады обратился к РФ
"Это путь в бездну" - председатель Верховной Рады обратился к РФ Просмотров: 7209
Политика
Захвата не будет, за Харьковом– вся Украина", - по инициативе Кличко АГУ рассмотрит вопросы терробороны городов
Захвата не будет, за Харьковом– вся Украина", - по инициативе Кличко АГУ рассмотрит вопросы терробороны городов Просмотров: 27
Две страны призвали своих граждан не ехать в Украину
Две страны призвали своих граждан не ехать в Украину 1 Просмотров: 252
Адвокат Порошенко опроверг информацию ГБР о паспортах
Адвокат Порошенко опроверг информацию ГБР о паспортах Просмотров: 270
"Выбор без выбора": президентом ПАСЕ стал пророссийский политик
"Выбор без выбора": президентом ПАСЕ стал пророссийский политик Просмотров: 891
Нардеп Лерос задекларировал криптовалюты на 46 млн грн - НАПК увидело криминал
Нардеп Лерос задекларировал криптовалюты на 46 млн грн - НАПК увидело криминал Просмотров: 252
Больше всего комментируют
13
Хорошая новость для Украины: Зеленский уже не президент
5
Разведка США заявила о доказательствах планов России установить в Украине прокремлевское руководство
4
Украинцы на десятилетия запомнят отказ Германии поставлять оружие - Кулеба
1
"Усилится олигархическое влияние на "слуг" – политолог
1
"Наше сало необычное на вкус. Мы по-другому его смолим": как живет гетманская столица со святыней, где пишут просьбы к Богу
Голосов: 759
Голосование Посадят ли Петра Порошенко по обвинению в государственной измене?
Просмотреть