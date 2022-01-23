В ЕС готовят санкции, но не против "Северного потока-2" - МИД Австрии

Шалленберг заявил, что ЕС готов к диалогу в Россию. Фото: Reuters

Европейский союз готовит новые санкции против России в случае вторжения в Украину. Однако они не будут касаться "Северного потока-2".

Об этом рассказал министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг в интервью Presse am Sonntag.

Такое решение объясняется зависимостью Европы от российского газа.

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"Мы не сможем изменить это сразу, если мы хотим получать тепло и электричество", — сказал министр.

Он добавил, что в ЕС готовы к диалогу с Россией на равных, но в случае агрессии против Украины Брюссель введет большие экономические санкции.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида пообещал принять меры, если Россия нападет на Украину.