В ЕС готовят санкции, но не против "Северного потока-2" - МИД Австрии

Европейский союз готовит новые санкции против России в случае вторжения в Украину. Однако они не будут касаться "Северного потока-2".
Об этом рассказал министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг в интервью Presse am Sonntag.
Такое решение объясняется зависимостью Европы от российского газа.
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"Мы не сможем изменить это сразу, если мы хотим получать тепло и электричество", — сказал министр.
Он добавил, что в ЕС готовы к диалогу с Россией на равных, но в случае агрессии против Украины Брюссель введет большие экономические санкции.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида пообещал принять меры, если Россия нападет на Украину.
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