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суббота, 22 января 2022 03:30

Под украинские санкции попали австрийцы, причастные к строительству в Крыму

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Под украинские санкции попали австрийцы, причастные к строительству в Крыму
Украина введет санкции против архитекторов из Австрии. Фото: pravda.com.ua

Украина ввела санкции против австрийской компании Coop Himmelb из-за строительства оперного театра в оккупированном Крыму.

Соответствующий указ подписал 21 января президент Украины Владимир Зеленский.

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Согласно ему, санкции направлены против руководящих лиц компании. В частности, в "черный список" Украины попали 6 австрийцев. Среди них:

Кригер Гаральд (Krieger Harald), который с 12 декабря 2006 г. исполняет обязанности доверенного лица архитектурного бюро COOP HIMMELB(L)AU Wolf D.с неограниченными полномочиями на заключение торговых сделок.

Отт Александер (Ott Alexander) - управляющий партнер архитектурного бюро COOP HIMMELB(L) AU.

Прикс Вольф Дитер (Prix Wolf Dieter) - основатель и генеральный директор архитектурного бюро COOP HIMMELB (L) AU Wolf D. Prix & Partner ZT GmbH (г. Вена). Занимается преподавательской деятельностью.

Проснег Маркус (Prossnigg Marcus) - управляющий партнер компании.

Шмидбаур-Фолк Каролин (Schmidbauer-Volk Karolin). С 1992 г. практикует архитектуру на международном уровне в архитектурном бюро COOP HIMMELB(L)AU в офисах компании в мм. Вене (Австрия), Гвадалахари (Мексика) и Лос-Анджелесе (США). С 1995 года является лицензированным архитектором в Германии, с 2018 года - в Австрии. С 1996 г. партнёр COOP HIMMELB(L)AU. На сегодняшний день исполняет обязанности дизайнерского партнера и руководителя по вопросам исследований компании. Возглавляет офис компании в г. Лос-Анджелес (США).

Отвечает за дизайн всех архитектурных проектов, разрабатываемых COOP HIMMELB(L)AU Wolf D. Prix &Partner ZT GmbH.

Шмидт Бенджамин (Schmidt Benjamin) - управляющий партнер архитектурного бюро COOP HIMMELB(L) AU.

Всем этим лицам заблокировали активы в Украине; ввели запрет на участие в приватизации, аренде государственного имущества; ввели отказ в предоставлении и отмене виз; запретили въезд на территорию Украины.

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 30 декабря 2021 "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

Соответствующий указ №19/2022 опубликован на сайте главы государства.

В санкционный список попал ряд российских компаний и предприятий.

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