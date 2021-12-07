Зеленский ввел санкции против причастных к выборам в Госдуму на оккупированных территориях

СНБО утвердил персональные санкции против 237 человек. Фото: СНБО

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 10 ноября о санкциях против причастных к организации выборов в Государственную Думу России на оккупированных территориях.

Санкции продлили с трехлетнего до десятилетнего срока.

Указ от 7 декабря и текст решения СНБО с приложениями были опубликованы на сайте Офиса президента.

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СНБО утвердил персональные санкции против 237 человек, участвовавших в организации выборов в Госдуму РФ в Крыму и Донбассе. Выборы проходили с 17 по 19 сентября.

Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел новые санкции против лиц, причастных к открытию так называемого представительства Никарагуа во временно оккупированном РФ Крыму. Это касается восьми человек, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге 10 ноября.