"Давали папку с фамилиями, которых не было в списках" - Аваков о принятии санкций СНБО

Аваков убежден, что вводить санкции против граждан Украины нельзя. Фото: npu.gov.ua

Санкции на заседаниях Совета национальной безопасности и обороны впопыхах принимались по указанию президента Владимира Зеленского и не всегда имели доказательную базу.

За несколько минут до начала заседания органа могли дать папку с правками в список подсанкционных лиц, заявил 4 ноября экс-министр внутренних дел Арсен Аваков в эфире канала "Украина 24". Когда он спрашивал, на основании чего приняли решение, получал предложение посмотреть оперативную справку.

"СНБО у нас превратился на хайпе в штамповку санкций. Я не хотел принимать в этом участие. СНБО не может быть органом исполнительной власти, тем более не может быть судебным органом, который назначает виновных. В моем понимании это орган, который разрабатывает стратегии. Те обсуждаются, принимаются и имплементируются указами президента", - сказал он.

По мнению бывшего главы МВД, эта ситуация является "гигантской проблемой", поскольку возвращается "вертикализация власти без баланса".

"Я Данилову говорил — это свинство вообще. Вы сейчас голосом назвали, а этих фамилий в моей папке нет. Он говорит - ну, не успели размножить... А когда ты штампуешь список из 30 человек, и в зале 9/10 знают, что господина Сеяра Куршутова включили в список не из-за того, что он был контрабандистом четыре или пять лет назад или какие-то были к нему вопросы, а потому что он спонсирует оппозиционный сайт "Цензор.нет". Это переход в грани, которые недопустимы", - добавил Аваков.

Он также убежден, что вводить санкции против граждан Украины нельзя.

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Верховная Рада уволила Авакова с должности министра внутренних дел 15 июля. Он возглавлял ведомство 7 лет, с февраля 2014 года, – это рекорд для министров. Его заявление об увольнении поддержал 291 народный депутат. Вчера Аваков также подверг критике частую смену министров "Слугами народа" во главе с президентом.