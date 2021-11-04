Аваков раскритиковал украинскую политику и рассказал о своем возвращении

Аваков высказался о политике. Фото: Укринформ

Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков подверг критике частую смену министров "Слугами народа" во главе с президентом.

"У нас назначили три месяца назад первого вице-премьер-министра и министра экономики. Через три месяца сняли, провели обыски, что-то там нашли. Ничего никто никому не объяснил. Назначили нового. Да не работает! Потому что в министерстве должны работать профессионалы и специалисты. Они не должны быть трехмесячными клушами, которых упустили посидеть и потом снова…", – сказал Аваков в программе "Народ против с Натальей Влащенко" на телеканале "Украина 24".

"Он приходит на три месяца: "Так меня через три месяца будут снимать. Что мне успеть… Давайте господину эксперту выделим месторождение или участок…". Это все, что он думает. Потому что он знает, что через три месяца он скажет какое-нибудь не такое грубое слово Арахамии или еще кому-то, и ему скажут: "Мы тебя поменяем... Нам Третьякова подходит". Они поставят Третьякову. Так не работает. Так развивается коррупция, потому что люди временщики", - считает Аваков.

"Я буду заниматься политикой, я никуда не денусь", - сказал он, подчеркнув, что идеологически не являюсь ни правым, ни левым, а центристом. Он назвал имена ряда политиков, призвав к объединению. Экс-министр упомянул Дмитрия Разумкова, Юлию Тимошенко, Владимира Гройсмана, Арсения Яценюка, Игоря Смешко и Олега Ляшко.

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Верховная Рада назначила народную депутатку от "Слуги народа" Ирину Верещук на должность вице-премьера, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Также парламент назначил Павла Рябикина министром по вопросам стратегических отраслей промышленности, Юлию Свириденко - первой вицепрем. Министром обороны назначен Алексей Резников.