Зеленский ввел в действие персональные санкции, рекомендованные СНБО

Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны по персональных санкций.
"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 7 сентября 2021 года "О внесении изменения в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)"(прилагается)", - говорится в указе №458/2021, опубликованном на сайте официального представительства президента.
Санкции вводятся по Калининой Ольге Николаевне, 8 февраля 1977 года рождения, которая проживает в пгт Первомайское Первомайского района Автономной Республики Крым.
Они предусматривают блокирование активов (временное ограничение права человека пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом); предотвращения вывода капиталов за пределы Украины и "другие санкции будут соответствовать принципам их применения, установленным настоящим Законом".
Действовать ограничения будут три года.
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В апреле СНБО ввела персональные санкции в отношении более 20 украинских граждан, которые попали в список крупнейших контрабандистов.
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