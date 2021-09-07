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Зеленский ввел в действие персональные санкции, рекомендованные СНБО

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Зеленский ввел в действие персональные санкции, рекомендованные СНБО
Зеленский подписал решение о персональных санкциях. Фото: Президент Украины

Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны по персональных санкций.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 7 сентября 2021 года "О внесении изменения в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)"(прилагается)", - говорится в указе №458/2021, опубликованном на сайте официального представительства президента.

Санкции вводятся по Калининой Ольге Николаевне, 8 февраля 1977 года рождения, которая проживает в пгт Первомайское Первомайского района Автономной Республики Крым.

Они предусматривают блокирование активов (временное ограничение права человека пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом); предотвращения вывода капиталов за пределы Украины и "другие санкции будут соответствовать принципам их применения, установленным настоящим Законом".

Действовать ограничения будут три года.

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В апреле СНБО ввела персональные санкции в отношении более 20 украинских граждан, которые попали в список крупнейших контрабандистов.

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Дата
07
сентября

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