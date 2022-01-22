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Зеленский ввел санкции против крымских "чиновников" и российского дизайнера Лебедева

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Зеленский ввел санкции против крымских &quot;чиновников&quot; и российского дизайнера Лебедева
Президент ввел санкции СНБО против российского дизайнера Артемия Лебедева. Фото: rbc

Президент Владимир Зеленский ввел в действие санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины против ряда компаний, государственных учреждений и российских граждан.

Контроль за исполнением решения возложили на секретаря Алексея Данилова. Указ вступает в силу дня опубликования.

В список ограничений попал известный российский дизайнер Артемий Лебедев.

В Киеве у него есть своя дизайнерская студия – "Студия Артемия Лебедева", которая, в частности, разработала логотип города Одессы и дизайн столичного торгового центра Ocean Plaza.

Согласно решению Лебедеву блокируют активы и финансовые операции на территории Украины.

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Еще в 2017 году дизайнеру запретили въезд на территорию Украины. Причиной стал незаконный въезд на территорию оккупированного Крыма, а также оккупированной территории Донецкой и Луганской областей. Запрет длился пять лет.

В санкционный список также внесли ряд "чиновников и судей" оккупированного Крыма.

Ограничения, среди которых блокировка активов, запрет на выведение активов из Украины, остановка финансовых операций, продлятся пять лет.

Президент Владимир Зеленский ввел решение РНБО от 30 декабря 2021 года. В частности, указом президента ввели в действие персональные экономические санкции против российских предприятий и организаций.

28 декабря президент Зеленский подписал санкции в отношении двух телеканалов – "Первый независимый" и UkrLive.

В феврале Зеленский утвердил решение СНБО, которым заблокировал деятельность трех телеканалов: "112", NewsOne и ZIK. Санкции применили к нардепу от ОПЗЖ Тараса Козака и юридических лиц. Доказательства антиукраинской деятельности NewsOne, ZIK и "112" собирали восемь месяцев.

Также СНБО ввел санкции против Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко. Ограничения применили в рамках уголовного производства по финансированию терроризма.

В июне санкции ввели против олигарха Дмитрия Фирташа из-за поставок сырья для военных предприятий РФ.

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