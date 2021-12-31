В СНБО хватит голосов, чтобы ввести санкции против Порошенко – Данилов

Данилов рассказал о возможных санкциях против Порошенко. Фото: Украинская правда

Если на заседание СНБО вынесут вопрос введения санкций против пятого президента Петра Порошенко, "голосов будет более чем достаточно".

"Мы работаем только с документами. Если соответствующие документы поступят в аппарат СНБО от институций, которые имеют на это право, мы обязательно этот вопрос рассмотрим, вынесем на заседание СНБО", — сказал секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга по итогам заседания.

Принятие решения будет зависеть от голосования членов СНБО. Для этого нужно две трети голосов.

Данилов убежден, что если такие документы появятся, "голосов будет более чем достаточно".

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20 декабря Порошенко объявили о подозрении в госизмене и содействии террористам по делу о закупках угля на временно оккупированной части Донбасса в 2014-15 годах.