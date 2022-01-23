Великобритания поддерживает Украину, но вряд ли отправит войска – вице-премьер

 
Ексклюзивы
1/5
"Мураеву нужно не в Бонда рядиться, а в НКВДиста" - сети гудят о заявлении британского МИДа
"Мураеву нужно не в Бонда рядиться, а в НКВДиста" - сети гудят о заявлении британского МИДа
Просмотров: 1044
"Хочу быть мэром Киева": Роман Грищук об амбициях, работе и семье
"Хочу быть мэром Киева": Роман Грищук об амбициях, работе и семье
1 Просмотров: 666
Хорошая новость для Украины: Зеленский уже не президент
Хорошая новость для Украины: Зеленский уже не президент
11 Просмотров: 6147
"Усилится олигархическое влияние на "слуг" – политолог
"Усилится олигархическое влияние на "слуг" – политолог
1 Просмотров: 603
"Наше сало необычное на вкус. Мы по-другому его смолим": как живет гетманская столица со святыней, где пишут просьбы к Богу
"Наше сало необычное на вкус. Мы по-другому его смолим": как живет гетманская столица со святыней, где пишут просьбы к Богу
1 Просмотров: 4293
Порошенко не объединит оппозицию, а Зеленский не распустит Раду – политолог
Порошенко не объединит оппозицию, а Зеленский не распустит Раду – политолог
2 Просмотров: 1350
Фотографируются у будуарного столика, не знают о моргенштернах в Киевской Руси: музейщики рассказали, как в Украине проходит День селфи
Фотографируются у будуарного столика, не знают о моргенштернах в Киевской Руси: музейщики рассказали, как в Украине проходит День селфи
Просмотров: 666
Россияне вербуют украинских чиновников: что пишет о нас мировая пресса
Россияне вербуют украинских чиновников: что пишет о нас мировая пресса
1 Просмотров: 1575
"Слуга" разделась на морозе, Ярош - в шлеме, Зеленский в горах - неделя политиков в фото
"Слуга" разделась на морозе, Ярош - в шлеме, Зеленский в горах - неделя политиков в фото
Просмотров: 9153
"Государство расписывается в неспособности наказать нарушителей налогового законодательства" - эксперт об ограничениях для ФЛП
"Государство расписывается в неспособности наказать нарушителей налогового законодательства" - эксперт об ограничениях для ФЛП
Просмотров: 999
Фото
Все фото
5
4
9
6
4
Статую Рузвельта демонтировали из-за расизма
Статую Рузвельта демонтировали из-за расизма
Австрийцы провели акцию в поддержку Украины
Австрийцы провели акцию в поддержку Украины
Вокруг света за 155 дней: 19-летняя облетела Землю на личном самолете
Вокруг света за 155 дней: 19-летняя облетела Землю на личном самолете
В Беларусь прибыли эшелоны военной техники из РФ: появились фото
В Беларусь прибыли эшелоны военной техники из РФ: появились фото
Канада направила в Черное море фрегат &quot;Монреаль&quot;
Канада направила в Черное море фрегат "Монреаль"
Видео
Все видео
Японию накрыло мощное землетрясение
Японию накрыло мощное землетрясение
Белый дом планирует предоставить Украине вертолеты М-17
Белый дом планирует предоставить Украине вертолеты М-17
Журналисты бойкотировали пресс-конференцию Макрона
Журналисты бойкотировали пресс-конференцию Макрона
Российские "либералы" из "Дождя" вырезали слова Яценюка о фашизме в РФ
Российские "либералы" из "Дождя" вырезали слова Яценюка о фашизме в РФ
Назарбаев обратился к казахам
Назарбаев обратился к казахам
Интервью
1/5
Перспективы Лунина, потенциальные трансферы Бущана и Ризныка: эксперт оценил украинских голкиперов
Перспективы Лунина, потенциальные трансферы Бущана и Ризныка: эксперт оценил украинских голкиперов
Просмотров: 639
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Просмотров: 5697
"Планирование новой агрессии против Украины идет активными темпами" – американская эксперт Мелинда Гарринг
"Планирование новой агрессии против Украины идет активными темпами" – американская эксперт Мелинда Гарринг
Просмотров: 2124
"Россия понимает, что если зайдет к нам, то получит по зубам" – Роман Костенко
"Россия понимает, что если зайдет к нам, то получит по зубам" – Роман Костенко
1 Просмотров: 5085
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
Просмотров: 963
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
21 января 2022
Просмотров: 396
Стереотипи не зникли
У сучасному суспільстві стереотипи за якимись незбагненними критеріями вважаються ледь не смертним гріхом. Носії стереотипів зазнають стигматизації й ...
воскресенье, 23 января 2022 14:40

Великобритания поддерживает Украину, но вряд ли отправит войска – вице-премьер

  Комментировать
Великобритания поддерживает Украину, но вряд ли отправит войска – вице-премьер
Вице-премьер подчеркнул, что против России в случае агрессии введут экономические санкции. Фото: Reuters

Великобритания будет стоять "плечом к плечу" с Украиной, но вряд ли отправит войска в Украину.

Такое заявление сделал вице-премьер Британии Доминик Рааб, передает Sky News.

"Крайне маловероятно, что мы сделаем это, но мы можем сказать, что мы уже готовы и участвуем в учебных программах, чтобы поддержать защищаемых украинцев это абсолютно правильно", — сказал Рааб.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бывший "регионал" Мураев хочет извинений от Великобритании

Он добавил, что Великобритания и другие страны введут экономические санкции в случае вторжения России в Украину.

"Мы поддержим их в защите", - резюмировал вице-премьер.

Комментарий Рааба появился после того, как министерство иностранных дел Великобритании в субботу вечером обвинило Россию в теневом заговоре по установлению прокремлевского правительства в Киеве. Речь идет о бывшем народном депутате Евгении Мураеве.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
"Мураеву нужно не в Бонда рядиться, а в НКВДиста" - сети гудят о заявлении британского МИДа
"Мураеву нужно не в Бонда рядиться, а в НКВДиста" - сети гудят о заявлении британского МИДа Просмотров: 1044
Разведка США заявила о доказательствах планов России установить в Украине прокремлевское руководство
Разведка США заявила о доказательствах планов России установить в Украине прокремлевское руководство 2 Просмотров: 1863
Кремль хочет "поставить" Мураева - Великобритания заявила о планах российского агрессора
Кремль хочет "поставить" Мураева - Великобритания заявила о планах российского агрессора Просмотров: 4608
Украина пригласит войска Великобритании в случае наступления врага
Украина пригласит войска Великобритании в случае наступления врага Просмотров: 2232
Сейчас вы читаете новость «Великобритания поддерживает Украину, но вряд ли отправит войска – вице-премьер». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
января

С концертами и салютами: как проходила инаугурация третьего президента Украины

Самое читаемое
Кендалл Дженнер в крохотном бикини на морозе и интимное место Каменских - что публикуют звезды в сети
Кендалл Дженнер в крохотном бикини на морозе и интимное место Каменских - что публикуют звезды в сети
10
 1 Просмотров: 29218
Вторжение РФ: стало известно, когда пройдет эвакуация дипломатов США из Украины
Вторжение РФ: стало известно, когда пройдет эвакуация дипломатов США из Украины 1 Просмотров: 17739
&quot;Может разорвать полдома&quot;: 16-этажку в Киеве отапливают дровами – как там живут люди
"Может разорвать полдома": 16-этажку в Киеве отапливают дровами – как там живут люди
23
 1 Просмотров: 15120
С &quot;Дії&quot; слили данные миллионов украинцев и продают на форуме: в Минцифры прокомментировали
С "Дії" слили данные миллионов украинцев и продают на форуме: в Минцифры прокомментировали 2 Просмотров: 10233
&quot;Слуга&quot; разделась на морозе, Ярош - в шлеме, Зеленский в горах - неделя политиков в фото
"Слуга" разделась на морозе, Ярош - в шлеме, Зеленский в горах - неделя политиков в фото
18
 Просмотров: 9153
Мир
Канада может предоставить Украине кредит в $120 млн и оружие для терробороны
Канада может предоставить Украине кредит в $120 млн и оружие для терробороны 1 Просмотров: 153
Немецкая авиакомпания изменила график рейсов из-за возможного вторжения РФ
Немецкая авиакомпания изменила график рейсов из-за возможного вторжения РФ 1 Просмотров: 450
Талибы прибыли в Европу для переговоров
Талибы прибыли в Европу для переговоров Просмотров: 873
Статую Рузвельта демонтировали из-за расизма
Статую Рузвельта демонтировали из-за расизма
5
 Просмотров: 702
Австрийцы провели акцию в поддержку Украины
Австрийцы провели акцию в поддержку Украины
4
 Просмотров: 387
Больше всего комментируют
11
Хорошая новость для Украины: Зеленский уже не президент
5
Не Нигоян: назвали имя первого убитого во время Революции достоинства
3
Украина требует от Германии публичных опровержений за позорные заявления их адмирала
2
"Слуги" заранее начали поздравлять Зеленского с днем рождения - билбордами
2
Порошенко не объединит оппозицию, а Зеленский не распустит Раду – политолог
Голосов: 323
Голосование Готовите ли "тревожный чемодан" в случае возможного нападения России на Украину?
  • Да, уже собрали нужные вещи
  • Соберу, когда угроза будет более очевидной
  • Нет, это нагнетание паники
  • Мне безразлично
Просмотреть