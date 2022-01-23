Великобритания поддерживает Украину, но вряд ли отправит войска – вице-премьер

Великобритания будет стоять "плечом к плечу" с Украиной, но вряд ли отправит войска в Украину.
Такое заявление сделал вице-премьер Британии Доминик Рааб, передает Sky News.
"Крайне маловероятно, что мы сделаем это, но мы можем сказать, что мы уже готовы и участвуем в учебных программах, чтобы поддержать защищаемых украинцев это абсолютно правильно", — сказал Рааб.
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Он добавил, что Великобритания и другие страны введут экономические санкции в случае вторжения России в Украину.
"Мы поддержим их в защите", - резюмировал вице-премьер.
Комментарий Рааба появился после того, как министерство иностранных дел Великобритании в субботу вечером обвинило Россию в теневом заговоре по установлению прокремлевского правительства в Киеве. Речь идет о бывшем народном депутате Евгении Мураеве.
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