Великобритания поддерживает Украину, но вряд ли отправит войска – вице-премьер

Вице-премьер подчеркнул, что против России в случае агрессии введут экономические санкции. Фото: Reuters

Великобритания будет стоять "плечом к плечу" с Украиной, но вряд ли отправит войска в Украину.

Такое заявление сделал вице-премьер Британии Доминик Рааб, передает Sky News.

"Крайне маловероятно, что мы сделаем это, но мы можем сказать, что мы уже готовы и участвуем в учебных программах, чтобы поддержать защищаемых украинцев это абсолютно правильно", — сказал Рааб.

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Он добавил, что Великобритания и другие страны введут экономические санкции в случае вторжения России в Украину.

"Мы поддержим их в защите", - резюмировал вице-премьер.

Комментарий Рааба появился после того, как министерство иностранных дел Великобритании в субботу вечером обвинило Россию в теневом заговоре по установлению прокремлевского правительства в Киеве. Речь идет о бывшем народном депутате Евгении Мураеве.