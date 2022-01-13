Зеленский - лжец. Его второй срок похоронят - Шабунин

Зеленский защищает "своего" Татарова, пишет Шабунин. Фото: president.gov.ua

Закрытие дела по заместителю руководителя Офиса президента Олегу Татарову и затягивание с назначением руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры похоронят второй срок Владимира Зеленского.

Об этом в Facebook написал председатель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

По словам активиста, глава конкурсной комиссии по отбору руководства САП Екатерина Коваль отказалась собирать заседание по требованию пяти членов комиссии, как это предусмотрено Порядком работы.

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"Управляемой Банковой председателю комиссии тупо наплевать. Она просто плюет нам в глаза и вместе с ОП считает всех идиотами", - пишет председатель ЦПК. Также заявил, что Зеленский "руками Шевченковского суда похоронил дело Татарова" (Татарова подозревают в причастности к даче взятки за фальсификацию экспертизы по делу бывшего нардепа и застройщика Максима Мыкытася. Тот является фигурантом расследования о злоупотреблении и хищении средств во время строительства жилья для Национальной гвардии. - Gazeta.ua).

Также заявил, что Зеленский и руководитель ОП Андрей Ермак "изначально обманывали страну, защищая своего Татарова".

"История с Татаровым и конкурсом на руководителя САП будет одной из тех, которые похоронят второй срок Зеленского", - резюмирует председатель ЦПК.

Шевченковский районный суд Киева обязал офис генерального прокурора закрыть дело против Татарова. Решение суда появилось в преддверии утверждения результатов конкурса на руководителя САП, где побеждает детектив НАБУ Александр Клименко. Он расследовал дело Татарова.