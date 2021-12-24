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пятница, 24 декабря 2021 19:40

Избрание руководителя САП провалили - активисты возлагают ответственность на Зеленского

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Избрание руководителя САП провалили - активисты возлагают ответственность на Зеленского
Клименко работает детективом НАБУ. Фото: Укрінформ

Комиссия по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры в пятницу вечером не проголосовала за проект решения, которым предлагали утвердить на эту должность кандидатуру детектива НАБУ Александра Клименко.

В поддержку Клименко четырежды не было голосов членов комиссии, сообщает "Інтерфакс-Україна"

Проект должны были направить на согласование в Офис генерального прокурора.

Клименко набирал 246 баллов, прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк – 229.

Заседание комиссии вела председатель Екатерина Коваль, делегированная депутатской группой "Партия "За будущее".

Активисты обвинили Офис президента Владимира Зеленского в срыве утверждения победителя конкурса.

"Комиссия во второй раз не смогла формально утвердить победителя конкурса Александра Клименко. Контролируемая Банковой часть комиссии снова отказалась голосовать за формальное решение", - заявил Центр противодействия коррупции.

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"Сначала Банковая руками контролируемых членов играла на проведение повторной спецпроверки по поводу победителя конкурса.

Когда этот сценарий не прошел, глава комиссии Коваль зачитала проект решения, который написали таким образом, что назначение руководителя САП становится невозможным. Ведь Коваль получила возможность не подавать на назначение Клименко, пока она не получит повторно документы, которые у нее и так уже есть", - комментирует председатель ЦПК Виталий Шабунин.

Конкурс на руководителя САП длится уже 15 месяцев. Клименко расследовал дело в отношении заместителя руководителя ОП Олега Татарова.

21 декабря конкурсная комиссия по избранию руководителя САП, его заместителя и начальника пятого отдела прокуратуры проводила собеседования с финалистами конкурса.

Это последний этап по отбору кандидатов. Комиссия должна была определить победителей. Однако вечером пятеро делегированных Верховной Радой членов комиссии отказались утверждать результаты. Сегодня комиссия продолжила работу.

Временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин заявляла, что процесс назначения нового руководителя САП должен быть завершен в этом году.

Конкурс начался 25 января. В августе прошлого года Назар Холодницкий уволился с должности руководителя ведомства. Обязанности исполняет Максим Грищук.

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24
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