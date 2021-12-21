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вторник, 21 декабря 2021 20:20

Конкурсная комиссия оценила двух кандидатов на руководителя САП

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Конкурсная комиссия оценила двух кандидатов на руководителя САП
Табличка "Специальной антикоррупционной прокуратуры" / САП

Конкурсная комиссия по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры обнародовала результаты по итогам собеседований.

Детектив НАБУ Александр Клименко получил 246 баллов, прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк – 229 баллов. Об этом сообщил в Telegram глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

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Члены комиссии не смогли прийти к согласию, или объявлять победителя конкурса. Представители международного сообщества в комиссии настаивали на определении победителя без промедлений, на заседании во вторник, а глава комиссии Екатерина Коваль выражала опасения по поводу легитимности такого результата из-за решения Окружного административного суда Киева, отменяющего порядок работы конкурсной комиссии и проведения конкурса.

"Нам следует отменить решение ОАСК, а затем принимать решение", – сказала Коваль.

Заседание комиссии проходит в онлайн-формате.

Президент Владимир Зеленский надеется на избрание руководителя САП до конца года. Меморандум между Украиной и Международным валютным фондом предусматривает избрание нового руководителя САП до декабря 2021 года.

ОАСК 20 декабря упразднил порядок работы конкурсной комиссии и проведения конкурса на главу САП.

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Дата
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