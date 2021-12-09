США напомнили Украине о руководителе САП

США сказали Украине о борьбе с коррупцией.

Процесс назначения нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Украине должен быть завершен в этом году.

Об этом сказала временно поверенная по делам США в Украине Кристина Квин на конференции "Семь лет антикоррупционной реформы" в четверг, сообщает Gazeta.ua

"Учитывая важность независимости САП, мы рады продвижению в процессе отбора нового специального антикоррупционного прокурора. Что произошел после немалых задержек.

Мы призываем без промедления, своевременно завершить процесс назначения. Мы хотели бы, чтобы к 22-му году процесс был завершен", - заявила Квин.

По словам американского дипломата, САП играет "критически важную роль в привлечении коррупционеров к ответственности". "Влияет на все антикоррупционные дела в Украине", - сказала.

"Борьба с коррупцией требует сотрудничества от всех - государства, гражданского общества, СМИ, международных партнеров", - заявила американский дипломат.

Дополняется.