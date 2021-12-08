САП может возглавить детектив, который "догонял" Татарова

Следующее заседание комиссии по избранию руководителя САП состоится 21 декабря. Фото: "Слово і діло"

Специализированную антикоррупционную прокуратуру может возглавить детектив Национального антикорпционного бюро Александр Клименко. Он занимался делом, в котором фигурирует заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров.

Об этом в Facebook сообщил председатель правления Фонда DEJURE, юрист Михаил Жернаков.

7 декабря комиссия по избранию руководителя САП выставила баллы за практическую задачу, рассказал юрист.

"Фаворит не изменился, а лишь увеличил разрыв. Александр Клименко теперь опережает Андрея Синюка (прокурор Офиса Генерального прокурора. – Gazeta.ua) на 21 балл.

А это значит, что даже если на финальном этапе – собеседовании – все подконтрольные Татарову члены комиссии выставят Синюку 25, а Клименко – 0, последний скорее всего выиграет, потому что независимые (в первую очередь – делегированные международниками) члены комиссии выставят баллы объективно. и исправят перекос", - пишет Жернаков.

По словам эксперта, Клименко - детектив, "догонявший" Татарова в коррупционном деле о краже почти 80 млн грн на жилье для нацгвардейцев".

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Между тем в Окружном административном суде города Киева уже лежат несколько исков от вылетевших ранее конкурсантов, сообщил Жернаков.

"И именно для того, чтобы ОАСК успел отменить этот конкурс, "татаровские" члены комиссии отодвинули следующее заседание на 21 декабря.

Становится все понятнее, почему уже восемь месяцев безотлагательный президентский законопроект о ликвидации ОАСК лежит без движения в парламенте.

И если Зеленский пойдет на отмену результатов по САП через ОАСК, то следующее – это отмена тем самым ОАСК результатов конкурса в Высшую квалификационную комиссию судей и фактическое убийство судебной реформы", – пишет Жернаков.

Объективное окончание конкурса в САП является обещанием президента Украины Владимира Зеленского президенту США Джозефу Байдену, пишет эксперт.

"И именно Зеленскому, а не Татарову и не Павлу Волку (председатель ОАСК), придется объяснять Байдену, что пошло не так - во время, когда нам больше всего за 8 лет грозит враг, а США оказывают беспрецедентную поддержку", - отмечает Жернаков.

Конкурс на должность руководителя САП начался 25 января. В августе прошлого года Назар Холодницкий уволился с должности руководителя САП. Проработал более четырех лет. Обязанности руководителя исполняет Максим Грищук. В октябре США и ЕС выражали разочарование, что заседание конкурсной комиссии срывали.