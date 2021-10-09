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суббота, 09 октября 2021 15:09

Заседание комиссии по избранию руководителя САП сорвали. США и Европа "очень разочарованы"

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Заседание комиссии по избранию руководителя САП сорвали. США и Европа &quot;очень разочарованы&quot;
Посольства ЕС и США в Украине заявляли, что от прозрачного избрания нового руководителя САП будет зависеть дальнейшая поддержка Украины. Фото: rbc.ua

Заседание комиссии по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) не состоялось из-за отсутствия кворума.

Оно было запланировано на 10:00 9 октября. Однако член комиссии Андрей Гуджал на заседании не явился, пишет "Украинская правда" со ссылкой на источники в комиссии.

Некоторые члены комиссии намеренно блокировали процесс отбора, поскольку не хотят независимой САП, утверждают источники.

На самом деле на заседании комиссии отсутствовали трое представителей Офиса президента, но только одного не хватило для кворума, сообщил глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин в Facebook.

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Соединенные Штаты Америки и Евросоюз разочарованы тем, что заседание, где выбирали руководителя САП, сорвали.

Стороны требуют немедленно возобновить работу, сообщила пресс-служба посольства США в Украине в Facebook.

"ЕС и США очень разочарованы непонятными и неоправданными задержками в избрании руководителя CАП - решающего органа по борьбе с коррупцией на высоком уровне. Мы призываем отборочную комиссию восстановить работу без дальнейших задержек. Остановка процесса отбора подрывает работу антикоррупционных органов, созданных Украиной и ее международными партнерами" , - говорится в сообщении.

В августе прошлого года предыдущий глава САП Назар Холодницкий написал заявление об увольнении по собственному желанию за несколько месяцев до окончания срока полномочий. Увольнению предшествовал его конфликт с генпрокурором Ириной Венедиктовой.

В конце августа члены комиссии по избранию руководителя САП заявили о проблемах с конкурсом. Прозрачное избрания нового главы САП является одним из критериев "механизма приостановления безвиза со стороны Евросоюза".

Заявки на участие в конкурсе на замещение должности главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры подали 111 человек. Среди претендентов и исполняющий обязанности главы САП Максим Грищук.

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Дата
09
октября

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