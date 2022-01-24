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вторник, 25 января 2022 06:35

"Зеленский не держит слово": второй год продолжается конкурс на главу САП

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Год назад, 25 января 2021 начался конкурс по избранию руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры, его заместителя и начальника пятого отдела прокуратуры. Предыдущий руководитель САП Назар Холодницкий завершил работу в должности 21 августа 2020-го. С тех пор обязанности исполняет Максим Грищук. Соединенные Штаты Америки хотят в ближайшее время увидеть назначение руководителя Спецпрокуратуры, об этом 19 января сказал государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Как идет конкурс на должность – в материале Gazeta.ua.

Автор: "Украинская правда"
  По результатам конкурса, которые не утвердили, в финал вышли детектив НАБУ Александр Клименко и прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк
По результатам конкурса, которые не утвердили, в финал вышли детектив НАБУ Александр Клименко и прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк

В начале конкурса к участию было допущено 115 кандидатов. Конкурсная комиссия образована из 11 человек: четырех представителей совета прокуроров – среди них Роман Куйбида, заместитель председателя правления ОО "Центр политико-правовых реформ", Нона Цоцория – экс-судья Европейского суда по правам человека, Драго Кос – был первым председателем Комиссии по предотвращению коррупции Словении, Томас Файрстоун – бывший прокурор США. И еще семь членов от Верховной Рады.

21 декабря в прошлом году комиссия проводила собеседования с финалистами конкурса. Это последний этап по отбору кандидатов. Комиссия должна была определить победителей. Однако пятеро делегированных Верховной Радой членов отказались утверждать результаты. Объяснили тем, что якобы "остался неутвержденным допуск к гостайне одного кандидата". Глава комиссии депутат от группы "За будущее" Екатерина Коваль заявила, что заседание нужно перенести, чтобы получить официальный документ о таком разрешении.

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По результатам конкурса, которые не утвердили, в финал вышли детектив НАБУ Александр Клименко и прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк. Клименко набирал 246 баллов. Его конкурент – 229. Детектива должны назначить новым руководителем САП, а Синюка – его заместителем. Последнего продвигает Офис президента, пишут СМИ.

Клименко участвовал в расследованиях "газового дела" экс-нардепа Александра Онищенко, в отношении экс-руководителя Государственной фискальной службы Романа Насирова. Расследовал дело, в котором НАБУ подозревало заместителя главы Офиса президента Олега Татарова в причастности к коррупционной схеме еще во время работы адвокатом.

Андрей Синюк – прокурор первого отдела процессуального руководства управления надзора за соблюдением законов СБУ и ГНСУ Департамента надзора за органами безопасности, фискальной и пограничной службами Офиса генерального прокурора.

Избрать нового руководителя САП и обеспечить прозрачный процесс избрания нового директора Национального антикоррупционного бюро, президент Владимир Зеленский обещал после встречи с президентом США Джо Байденом 1 сентября 2021 года. Об этом говорится в совместном заявлении Киева и Вашингтона о стратегическом партнерстве двух стран.

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Коррумпированные силы блокируют работу комиссии, заявило посольство США в Украине. Временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин в декабре прошлого года заявила, что процесс назначения нового руководителя САП в Украине должен быть завершен в 2021 году. Президент Зеленский, премьер-министр Денис Шмигаль и глава Нацбанка Кирилл Шевченко подписали обязательство перед МВФ избрать главу САП до 21 ноября 2021 года.

Офис президента заинтересован в том, чтобы САП возглавил контролируемый и прогнозируемый человек, говорит Александр Леменов, основатель организации StateWatch, юрист.

Автор: Александр Леменов
  "Затягивание объявления результатов – это игра, которая не имеет ничего общего с государством. Только вредит нашей международной репутации", говорит Александр Леменов.
"Затягивание объявления результатов – это игра, которая не имеет ничего общего с государством. Только вредит нашей международной репутации", говорит Александр Леменов.

"Конкурс по факту выиграл Клименко. Его и должны назначить руководителем САП. Не делают этого, потому что оттягивают момент, чтобы процедуру назначения обжаловать через Окружной административный суд Киева. Ожидаем, что Офис президента руками Татарова (Олег Татаров – заместитель главы Офиса президента Андрея Ермака, был адвокатом эксзамглавы Администрации президента Януковича Андрея Портнова. Во время Революции достоинства курировал задержание и продвижение уголовных дел против майдановцев. Заявлял, что митингующие в центре Киева погибли от ран в затылок. Стреляли в них якобы не милиционеры, а люди рядом. - Gazeta.ua) из-за конкурса будет затягивать объявление результатов. Это игра, которая не имеет ничего общего с государством, только вредит нашей международной репутации.

Осталось финальное голосование и назначение в должности. Это политическая воля президента. Именно его подчиненные тормозят этот процесс. Международные партнеры ничего не могут поделать, кроме намеков. Есть уговоры, честь, деловая репутация. Когда ты дал слово – должен выполнять. Зеленский не держит слова.

Власти потеряли доверие наших партнеров. В Офисе президента считают, что это сойдет им с рук. Это происходит в условиях наружной злости. Глава государства не понимает всех отрицательных последствий. А советники доносят ему информацию, на основе которой делает ложные шаги.

От таких действий страдает поддержка Украины. Но свою политическую ответственность президент не понимает. Вместо Зеленского никто не будет принимать решения".

САП – самостоятельное структурное подразделение Офиса генерального прокурора. Орган был создан 22 сентября 2015-го. Там следят за соблюдением законов во время проведения оперативно-розыскной деятельности Национального антикоррупционного бюро. Спецпрокуратура поддерживает государственное обвинение в соответствующих производствах. Представляет интересы гражданина или государства в суде в случаях, предусмотренных законом и связанных с коррупцией.

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