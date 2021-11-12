Украина имеет сильных союзников. Цена авантюр для Кремля будет очень высокой - Кулеба

Кулеба и Блинкен подписывают Хартию о стратегическом партнерстве между Украиной и США, 10 ноября, Вашингтон. Фото: mfa.gov.ua

Украина и США закрепили долгосрочную стратегию в отношениях.

Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге в Киеве, сообщает Gazeta.ua.

"Вернулись вчера из Соединенных Штатов Америки поздно вечером. На этой неделе в Вашингтоне произошло без преувеличения знаковое событие для украинско-американских отношений.

Мы с государственным секретарем Энтони Блинкеном провели заседание комиссии по стратегическому партнерству, на котором подписали новую Хартию стратегического партнерства Украины и США. Документ важен для безопасности и благосостояния нашего государства, украинцев", - сказал Кулеба.

Речь идет о долгосрочной стратегии отношений в стране на следующие 10 лет.

США закрепили поддержку Украины в противодействии российской агрессии. Особое внимание – на оборонном сотрудничестве.

"Предоставление Украине вооружения", - рассказал Кулеба. Также США будут сохранять санкции против РФ до восстановления территориальной целостности Украины. Подтвердили поддержку курса Украины на членство в НАТО.

"В Кремле должны понимать, что у Украины есть сильные союзники. И цена любых военных и гибридных авантюр будет для России слишком высокой", - заявил министр.

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Заседание комиссий между Украиной и США будут проводить регулярно. Следующая встреча состоится в 2022 году в Киеве.

"Руководители профильных министерств, ведомств, эксперты будут регулярно проводить переговоры и достигать новых договоренностей во благо наших народов и евроатлантического пространства в целом", - сказал Кулеба.

10 ноября Украина и США подписали новую Хартию стратегического партнерства. США предоставит Украине финансирование, чтобы помочь в диверсификации энергетических ресурсов. В сентябре Владимир Зеленский встретился с американским коллегой Джозефом Байденом в Вашингтоне. Страны подписали ряд документов. В октябре в Украину прибыла третья партия помощи от США на $60 млн. Самолетом доставили боеприпасы, противотанковое и высокоточное вооружение. В Киев прилетал американский министр обороны Ллойд Остин.