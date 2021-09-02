Визит Зеленского в США: результаты, цифры, оценки

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский посетил США. Это была его вторая официальная поездка в страну. В сентябре 2019 Зеленский встречался с прошлым президентом США, "республиканцем" Дональдом Трампом.

Президент прилетел в Вашингтон 31 августа. Перед этим дату приема в Белый дом переносили дважды. Сначала встреча с президентом Джозефом Байденом должна была состояться 30 августа. Из-за расширения программы визита ее перенесли на 31-е. Потом американская сторона подтвердила другую дату - 1 сентября.

Встречу переносили из-за событий в Афганистане, по сообщениям СМИ.

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КТО ПОЛЕТЕЛ

В украинской делегации с Зеленским - его жена Елена, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко, министр обороны Андрей Таран, первый вице-премьер, министр экономики Алексей Любченко, министр энергетики Герман Галущенко, руководитель Офиса президента Андрей Ермак, его советник Тимофей Милованов и председатель Нафтогаза Юрий Витренко, т. в. о. президента Энергоатом Петр Котин.

Делегация остановилась в пятизвездочном отеле Hay-Adams, через дорогу от Белого дома.

Во вторник президент планировал восемь встреч.

ЧТО ОЖИДАЛИ

"Должны быть три оборонительные соглашения. Также важные вещи относительно экономических договоренностей. Будет большой диспут по "Северному потоку", - говорил Зеленский.

"Мы хотим, чтобы этот визит был продуктивным, имел много результатов, которые выведут наши отношения на следующий уровень. Украина - это оплот демократии в центральной и восточной Европе, и мы хотим тесно сотрудничать с Соединенными Штатами, чтобы сделать весь регион историей успеха", - заявлял Кулеба.

ВСТРЕЧИ

Зеленский встретился с американским министром энергетики Дженнифер Гренхольм. Обсудили угрозы "Северного потока - 2", сотрудничество в сфере ядерной энергетики.

С руководителем Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Биллом Нельсоном - перспективы участия украинских предприятий в проектах "Антарес", программе исследования Луны "Артемида", другие проекты, к которым Украина может присоединиться со своими космическими технологиями.

В Пентагоне встретился с министром обороны США Ллойдом Остином, который поддерживает вступление Украины в НАТО. Обсудили противодействие российской агрессии в Азово-Черноморском регионе.

С президентом Группы Всемирного банка Дэвидом Малпассом говорил о земельной реформе и развитии аграрного сектора, финансирование строительства и реконструкции дорог, партнерство на 2022-26 годы.

Представители Украинского кокуса (группы поддержки) в Конгрессе заверили о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины.

Также Зеленский встретился с представителями американского бизнеса. Говорил о плане привлечь в украинскую экономику $300 млрд.

Федоров предложил Google привлечь независимых украинских редакторов для подбора рекомендаций контента для главной страницы украинской YouTube Music и YouTube. "Сейчас нашим пользователям предлагается российский контент, и это недопустимо, когда идет война", - заявил министр.

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ЧТО ПОДПИСАЛИ

Министерства обороны Украины и США заключили соглашение о стратегических основах партнерства. Речь идет в частности о совместном противодействии российской агрессии, содействии вступлению Украины в НАТО. Сотрудничество предполагает тренировки и обучения, реформы в секторе обороны к стандартам Североатлантического альянса, развитие оборонной промышленности, кибербезопасность, партнерство разведывательных сообществ.

Также правительства подписали соглашение о проектах в сфере исследований, разработок и испытаний.

Между Государственным космическим агентством Украины и Космическим командованием Министерства обороны США подписали Меморандум о сотрудничестве.

Между Администрацией Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины и Государственным департаментом США - соглашение об установлении линии защищенной связи.

Государственная пограничная служба Украины и Таможенная и пограничная служба США - соглашение по использованию информации о тех, кто путешествует.

Департамент энергетики США и Министерство энергетики Украины подписали совместное заявление об усилении двустороннего сотрудничества в сферах энергетики и климата. Документ предусматривает, в частности привлечение международных независимых наблюдательных советов.

Энергоатом и Westinghouse Electric - меморандум о взаимопонимании между компаниями. Речь идет о привлечении технологии по строительству ядерного реактора, привлечение инвестиций для строительства пяти блоков стоимостью до $30 млрд.

Между Министерством экономики Украины и Экспортно-импортным банком США - меморандум о взаимопонимании.

Между Министерством экономики Украины и Экспортно-импортным банком США - меморандум о взаимопонимании. Речь идет о возможности использования средне- и долгосрочных гарантий, а также прямых займов от Эксимбанка для финансирования американского экспорта в Украину в объеме $3 млрд или на другую сумму, согласованную сторонами.

ПОМОЩЬ

США выделят Украине $60 млн дополнительной безопасности помощи, включая закупку переносных противотанковых ракетных комплексов "Джавелин".

Также в этом году предоставят $45 млн гуманитарной помощи из-за российской агрессии.

ЗЕЛЕНСКИЙ И БАЙДЕН

Встреча президентов состоялась в Белом доме. Украина и США опубликовали совместное заявление о стратегическом партнерстве. В документе - пять разделов: Безопасность и оборона; Демократия, правосудие и права человека; Энергетическая безопасность и климат; Экономический рост и процветание; Противодействие пандемии и гуманитарная помощь.

"Агрессия России, включая с войной на востоке Украины и захватом Крыма, унесла более 14 тысяч жизней украинцев, дестабилизировала Европу и Черноморский регион, а также поставила под угрозу глобальный, основанный на правилах порядок. Соединенные Штаты не признают и никогда не признают российскую попытку аннексии Крыма и подтверждают полную поддержку международных усилий, включая те, что используются в Нормандской формате, направленных на урегулирование конфликта, развязанного Россией на востоке Украины, дипломатическим путем на основе международного права, включая с Уставом ООН", - говорится в тексте.

США подтвердили, что против газопровода в обход Украины "Северный поток - 2".

"Мы утром передали вашей команде, господин президент, список пленных из Украины. Некоторые находятся на временно оккупированных территориях Донбасса, во временно оккупированном Крыму, в России, в Москве, их около 450 человек. Какую роль, какую помощь могут оказать США в этом вопросе", - обратился Зеленский к Байдену.

"США остаются убежденным сторонником суверенитета, территориальной целостности Украины перед лицом российской агрессии, и наша поддержка евроатлантического стремление Украины остается непоколебимой", - сказал Байден.

КАК КОММЕНТИРУЮТ

Михаил Басараб, политолог

"Ни одного слова о Минских договоренностях в Совместном заявлении о стратегическом партнерстве Украины и Соединенных Штатов Америки. В части, касающейся вооруженной агрессии России против Украины, речь идет лишь о международном праве и Уставе ООН. Символический шаг вперед"

Виктор Чумак, юрист

"Украина остается одним из ключевых пунктов американского национального интереса. Что совпадает с нашим. Хотя и не таким ценным как Израиль, Египет или Пакистан. Это был визит меморандумов, то есть заметок для двух сторон, что еще можно хорошего сделать. Ключевая заметка в разделе втором Совместного заявления: Реформирование судебной системы и борьба с коррупцией. Без ее реализации все меморандумы такими и останутся"

Виталий Дейнега, основатель фонда "Вернись живым"

"Нам надо задавать рамки своей власти пока она здесь и болеть за общее, когда она за границей. Если мы научимся это делать системно - фамилия президента будет иметь все меньшее значение"

Виктор Таран, политолог

"Для Украины, результаты - не плохие. Для Зеленского, скорее всего, даже не плохие, а провальные. Его быстрый отъезд, после встречи с Белого дома, снял все вопросы, касающиеся разговоров накануне, по возможности выхода к прессе по итогам встречи. Почему? Думаю в течении двух часов тет-а-тет с ним достаточно жестко говорили. Обо всем. И о проваленных реформах, и о Коломойском, и о Ермаке, и о коррупции в окружении, и о заигрывании с Китаем. А в конце Зеленский получил на 1 сентября четкое домашнее, которое он должен выполнить в ближайшее время. Если выполнит, тогда через год Байден приедет в Украину и мы получим от американцев гораздо более мощную поддержку"

Петр Охотин, политтехнолог

"Самое главное в совместном заявлении Байдена и Зеленского - резервирование трех миллиардов долларов экспортно-импортным банком США для проектов в Украине. Сильная экономика - это возможность модернизировать армию. Возможность сделать более конкурентоспособной аграрную отрасль. И будем говорить прагматично. Если в Украине будут американские бизнес интересы, то это и большая мотивация США остужать Путина"

Сергей Руденко, публицист

"Команда Зеленского представила в Вашингтоне План трансформации Украины. 80 проектов общей стоимостью $277 млрд. Этот план, говорит Зеленский, дает ответ на вопрос, какой будет Украина через 5-10 лет. Было бы неплохо, чтобы об этом плане Зеленский рассказал и украинцам. Почему мы должны узнавать об этих проектах из-за океана? И хорошо бы - чтобы на через 1,5 года правительство Шмыгаля все же представило в Раде свою программу деятельности. Хотя бы на год"

Джозеф Байден заявил, что в будущем хочет приехать с визитом в Украину.