 
Ексклюзивы
1/5
"Я поссорился с президентом Израиля, когда он сказал об украинских "коллаборационистах" - Зисельс
"Я поссорился с президентом Израиля, когда он сказал об украинских "коллаборационистах" - Зисельс
Просмотров: 1098
"Зеленский на растяжке олигархов" – как начинается политический сезон
"Зеленский на растяжке олигархов" – как начинается политический сезон
Просмотров: 441
"Есть восемь позиций": о чем Зеленский хочет говорить с Байденом
"Есть восемь позиций": о чем Зеленский хочет говорить с Байденом
Просмотров: 216
"Восхождение длилось 1,5 месяца. Ели кур, коз, яков": финансистка Оксана Литинская покорила все самые высокие горы
"Восхождение длилось 1,5 месяца. Ели кур, коз, яков": финансистка Оксана Литинская покорила все самые высокие горы
Просмотров: 2286
Цветы и танцы: во львовских школах встретили первый звонок
Цветы и танцы: во львовских школах встретили первый звонок
Просмотров: 1746
Сонные и в вышиванках. 408 тыс. украинцев пошли в первый класс - яркие фото
Сонные и в вышиванках. 408 тыс. украинцев пошли в первый класс - яркие фото
Просмотров: 9019
С 1-го до 11-го класса: как политики провели детей в школу
С 1-го до 11-го класса: как политики провели детей в школу
1 Просмотров: 2682
Перед агрессией России Янукович с Азаровым опустошили казну Украины - Турчинов
Перед агрессией России Янукович с Азаровым опустошили казну Украины - Турчинов
1 Просмотров: 990
Наибольшие потери за два года: в августе на Донбассе погибло девять военных
Наибольшие потери за два года: в августе на Донбассе погибло девять военных
Просмотров: 297
Зеленского тянет к авторитаризму - Турчинов
Зеленского тянет к авторитаризму - Турчинов
5 Просмотров: 405
Фото
Все фото
16
6
4
3
8
Визит Зеленского в США: результаты, цифры, оценки
Визит Зеленского в США: результаты, цифры, оценки
Ющенко романтично поздравил жену с юбилеем
Ющенко романтично поздравил жену с юбилеем
Топ-чиновник режима Януковича вернул себе 14 га леса под Киевом - это 20 футбольных полей
Топ-чиновник режима Януковича вернул себе 14 га леса под Киевом - это 20 футбольных полей
Конец эпохи бедности: &quot;слуга народа&quot; отправил ребенка в школу за 200 тыс. грн в год
Конец эпохи бедности: "слуга народа" отправил ребенка в школу за 200 тыс. грн в год
С 1-го до 11-го класса: как политики провели детей в школу
С 1-го до 11-го класса: как политики провели детей в школу
Видео
Все видео
Моргенштерн высказался об убийствах украинцев на Донбассе и оккупацию Крыма: "Пох*й"
Моргенштерн высказался об убийствах украинцев на Донбассе и оккупацию Крыма: "Пох*й"
Украинские журналисты встретили Зеленского в Вашингтоне
Украинские журналисты встретили Зеленского в Вашингтоне
Пограничники впустили российских пропагандистов. Нужен визовый режим - Стерненко
Пограничники впустили российских пропагандистов. Нужен визовый режим - Стерненко
Меркель не верит в агрессию России - Климкин
Меркель не верит в агрессию России - Климкин
"Зеленский сорвал якорь, и мы плывем. Но никто не умеет грести" - Оксана Сыроед
"Зеленский сорвал якорь, и мы плывем. Но никто не умеет грести" - Оксана Сыроед
Интервью
1/5
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Просмотров: 342
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Просмотров: 927
"С депутатами работал нахрапом. Просто брал и ломал" - Александр Турчинов
"С депутатами работал нахрапом. Просто брал и ломал" - Александр Турчинов
Просмотров: 1926
Прикормленные депутаты и осторожный Разумков - Раду раскритиковали
Прикормленные депутаты и осторожный Разумков - Раду раскритиковали
1 Просмотров: 1062
Зеленский не может подняться над личными комплексами - Гарань
Зеленский не может подняться над личными комплексами - Гарань
1 Просмотров: 1071
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
29 августа 2021
Просмотров: 882
Хтось наживається
– Люди швидко звикли сортувати сміття, – каже підприємець Михайло Підвашецький. Понад п'ять років тому він виготовив і встановив у ...
четверг, 02 сентября 2021 15:01

Визит Зеленского в США: результаты, цифры, оценки
16

  Комментировать

Супруги Зеленские во время прилета в США
Фото: president.gov.ua
С руководителем NASA Биллом Нельсоном
В имении Вашингтона установили украиноязычный аудиогид
Министр обороны Украины Андрей Таран с американским коллегой Ллойдом Остином в Пентагоне подписывают межправительственное соглашение
В Вашингтоне представили План трансформации Украины

Президент Украины Владимир Зеленский посетил США. Это была его вторая официальная поездка в страну. В сентябре 2019 Зеленский встречался с прошлым президентом США, "республиканцем" Дональдом Трампом.

Президент прилетел в Вашингтон 31 августа. Перед этим дату приема в Белый дом переносили дважды. Сначала встреча с президентом Джозефом Байденом должна была состояться 30 августа. Из-за расширения программы визита ее перенесли на 31-е. Потом американская сторона подтвердила другую дату - 1 сентября.

Встречу переносили из-за событий в Афганистане, по сообщениям СМИ.

Gazeta.ua предлагает самое интересное о визите.

КТО ПОЛЕТЕЛ

В украинской делегации с Зеленским - его жена Елена, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко, министр обороны Андрей Таран, первый вице-премьер, министр экономики Алексей Любченко, министр энергетики Герман Галущенко, руководитель Офиса президента Андрей Ермак, его советник Тимофей Милованов и председатель Нафтогаза Юрий Витренко, т. в. о. президента Энергоатом Петр Котин.

Делегация остановилась в пятизвездочном отеле Hay-Adams, через дорогу от Белого дома.

Во вторник президент планировал восемь встреч.

ЧТО ОЖИДАЛИ

"Должны быть три оборонительные соглашения. Также важные вещи относительно экономических договоренностей. Будет большой диспут по "Северному потоку", - говорил Зеленский.

"Мы хотим, чтобы этот визит был продуктивным, имел много результатов, которые выведут наши отношения на следующий уровень. Украина - это оплот демократии в центральной и восточной Европе, и мы хотим тесно сотрудничать с Соединенными Штатами, чтобы сделать весь регион историей успеха", - заявлял Кулеба.

ВСТРЕЧИ

Зеленский встретился с американским министром энергетики Дженнифер Гренхольм. Обсудили угрозы "Северного потока - 2", сотрудничество в сфере ядерной энергетики.

С руководителем Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Биллом Нельсоном - перспективы участия украинских предприятий в проектах "Антарес", программе исследования Луны "Артемида", другие проекты, к которым Украина может присоединиться со своими космическими технологиями.

В Пентагоне встретился с министром обороны США Ллойдом Остином, который поддерживает вступление Украины в НАТО. Обсудили противодействие российской агрессии в Азово-Черноморском регионе.

С президентом Группы Всемирного банка Дэвидом Малпассом говорил о земельной реформе и развитии аграрного сектора, финансирование строительства и реконструкции дорог, партнерство на 2022-26 годы.

Представители Украинского кокуса (группы поддержки) в Конгрессе заверили о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины.

Также Зеленский встретился с представителями американского бизнеса. Говорил о плане привлечь в украинскую экономику $300 млрд.

Федоров предложил Google привлечь независимых украинских редакторов для подбора рекомендаций контента для главной страницы украинской YouTube Music и YouTube. "Сейчас нашим пользователям предлагается российский контент, и это недопустимо, когда идет война", - заявил министр.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США открыли для Украины окно возможностей. Такого в истории еще не было

ЧТО ПОДПИСАЛИ

Министерства обороны Украины и США заключили соглашение о стратегических основах партнерства. Речь идет в частности о совместном противодействии российской агрессии, содействии вступлению Украины в НАТО. Сотрудничество предполагает тренировки и обучения, реформы в секторе обороны к стандартам Североатлантического альянса, развитие оборонной промышленности, кибербезопасность, партнерство разведывательных сообществ.

Также правительства подписали соглашение о проектах в сфере исследований, разработок и испытаний.

Между Государственным космическим агентством Украины и Космическим командованием Министерства обороны США подписали Меморандум о сотрудничестве.

Между Администрацией Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины и Государственным департаментом США - соглашение об установлении линии защищенной связи.

Государственная пограничная служба Украины и Таможенная и пограничная служба США - соглашение по использованию информации о тех, кто путешествует.

Департамент энергетики США и Министерство энергетики Украины подписали совместное заявление об усилении двустороннего сотрудничества в сферах энергетики и климата. Документ предусматривает, в частности привлечение международных независимых наблюдательных советов.

Энергоатом и Westinghouse Electric - меморандум о взаимопонимании между компаниями. Речь идет о привлечении технологии по строительству ядерного реактора, привлечение инвестиций для строительства пяти блоков стоимостью до $30 млрд.

Между Министерством экономики Украины и Экспортно-импортным банком США - меморандум о взаимопонимании.

Между Министерством экономики Украины и Экспортно-импортным банком США - меморандум о взаимопонимании. Речь идет о возможности использования средне- и долгосрочных гарантий, а также прямых займов от Эксимбанка для финансирования американского экспорта в Украину в объеме $3 млрд или на другую сумму, согласованную сторонами.

ПОМОЩЬ

США выделят Украине $60 млн дополнительной безопасности помощи, включая закупку переносных противотанковых ракетных комплексов "Джавелин".

Также в этом году предоставят $45 млн гуманитарной помощи из-за российской агрессии.

ЗЕЛЕНСКИЙ И БАЙДЕН

Встреча президентов состоялась в Белом доме. Украина и США опубликовали совместное заявление о стратегическом партнерстве. В документе - пять разделов: Безопасность и оборона; Демократия, правосудие и права человека; Энергетическая безопасность и климат; Экономический рост и процветание; Противодействие пандемии и гуманитарная помощь.

"Агрессия России, включая с войной на востоке Украины и захватом Крыма, унесла более 14 тысяч жизней украинцев, дестабилизировала Европу и Черноморский регион, а также поставила под угрозу глобальный, основанный на правилах порядок. Соединенные Штаты не признают и никогда не признают российскую попытку аннексии Крыма и подтверждают полную поддержку международных усилий, включая те, что используются в Нормандской формате, направленных на урегулирование конфликта, развязанного Россией на востоке Украины, дипломатическим путем на основе международного права, включая с Уставом ООН", - говорится в тексте.

США подтвердили, что против газопровода в обход Украины "Северный поток - 2".

"Мы утром передали вашей команде, господин президент, список пленных из Украины. Некоторые находятся на временно оккупированных территориях Донбасса, во временно оккупированном Крыму, в России, в Москве, их около 450 человек. Какую роль, какую помощь могут оказать США в этом вопросе", - обратился Зеленский к Байдену.

"США остаются убежденным сторонником суверенитета, территориальной целостности Украины перед лицом российской агрессии, и наша поддержка евроатлантического стремление Украины остается непоколебимой", - сказал Байден.

КАК КОММЕНТИРУЮТ

Михаил Басараб, политолог

"Ни одного слова о Минских договоренностях в Совместном заявлении о стратегическом партнерстве Украины и Соединенных Штатов Америки. В части, касающейся вооруженной агрессии России против Украины, речь идет лишь о международном праве и Уставе ООН. Символический шаг вперед"

Виктор Чумак, юрист

"Украина остается одним из ключевых пунктов американского национального интереса. Что совпадает с нашим. Хотя и не таким ценным как Израиль, Египет или Пакистан. Это был визит меморандумов, то есть заметок для двух сторон, что еще можно хорошего сделать. Ключевая заметка в разделе втором Совместного заявления: Реформирование судебной системы и борьба с коррупцией. Без ее реализации все меморандумы такими и останутся"

Виталий Дейнега, основатель фонда "Вернись живым"

"Нам надо задавать рамки своей власти пока она здесь и болеть за общее, когда она за границей. Если мы научимся это делать системно - фамилия президента будет иметь все меньшее значение"

Виктор Таран, политолог

"Для Украины, результаты - не плохие. Для Зеленского, скорее всего, даже не плохие, а провальные. Его быстрый отъезд, после встречи с Белого дома, снял все вопросы, касающиеся разговоров накануне, по возможности выхода к прессе по итогам встречи. Почему? Думаю в течении двух часов тет-а-тет с ним достаточно жестко говорили. Обо всем. И о проваленных реформах, и о Коломойском, и о Ермаке, и о коррупции в окружении, и о заигрывании с Китаем. А в конце Зеленский получил на 1 сентября четкое домашнее, которое он должен выполнить в ближайшее время. Если выполнит, тогда через год Байден приедет в Украину и мы получим от американцев гораздо более мощную поддержку"

Петр Охотин, политтехнолог

"Самое главное в совместном заявлении Байдена и Зеленского - резервирование трех миллиардов долларов экспортно-импортным банком США для проектов в Украине. Сильная экономика - это возможность модернизировать армию. Возможность сделать более конкурентоспособной аграрную отрасль. И будем говорить прагматично. Если в Украине будут американские бизнес интересы, то это и большая мотивация США остужать Путина"

Сергей Руденко, публицист

"Команда Зеленского представила в Вашингтоне План трансформации Украины. 80 проектов общей стоимостью $277 млрд. Этот план, говорит Зеленский, дает ответ на вопрос, какой будет Украина через 5-10 лет. Было бы неплохо, чтобы об этом плане Зеленский рассказал и украинцам. Почему мы должны узнавать об этих проектах из-за океана? И хорошо бы - чтобы на через 1,5 года правительство Шмыгаля все же представило в Раде свою программу деятельности. Хотя бы на год"

Джозеф Байден заявил, что в будущем хочет приехать с визитом в Украину.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Визит Зеленского в США: результаты, цифры, оценки». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
сентября

Украинский генерал поставил подпись на акте о капитуляции

Пожар уничтожил половину города

Самое читаемое
Крошечные купальники и солнечные пляжи: где отдыхали украинские звезды
Крошечные купальники и солнечные пляжи: где отдыхали украинские звезды
8
 Просмотров: 19171
Сонные и в вышиванках. 408 тыс. украинцев пошли в первый класс - яркие фото
Сонные и в вышиванках. 408 тыс. украинцев пошли в первый класс - яркие фото
47
 Просмотров: 9028
Кардашьян появилась в полностью прозрачном платье
Кардашьян появилась в полностью прозрачном платье
4
 Просмотров: 8667
Гороскоп на 1 сентября: у кого начнется суперприбыльный период
Гороскоп на 1 сентября: у кого начнется суперприбыльный период
 Просмотров: 8245
Фермер обнаружил находку, которая предвещает голод и чуму
Фермер обнаружил находку, которая предвещает голод и чуму
 Просмотров: 5337
Политика
У Путина открещиваются от встречи с Зеленским: придумали условия
У Путина открещиваются от встречи с Зеленским: придумали условия Просмотров: 153
Порошенко возглавил рейтинг народного доверия в опросе "Фокуса"
Порошенко возглавил рейтинг народного доверия в опросе "Фокуса" Просмотров: 162
Зеленский открыл Украинский дом в США
Зеленский открыл Украинский дом в США Просмотров: 171
"Дружба против России" - Кремль грубо отреагировал на переговоры Украины и США
"Дружба против России" - Кремль грубо отреагировал на переговоры Украины и США 1 Просмотров: 783
Байден назвал условие, при котором введет новые санкции против РФ
Байден назвал условие, при котором введет новые санкции против РФ Просмотров: 270
Больше всего комментируют
5
Зеленского тянет к авторитаризму - Турчинов
4
Зеленский рассказал о путях привлечения США к "нормандскому формату"
2
Сегодня чтим икону, которая вдохновляла казаков в бою
2
Появились детали переговоров Зеленского и Байдена
1
Кулеба оценил визит Зеленского в США
Голосов: 8161
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть