Байден хочет посетить Украину

Встреча Зеленского и Байдена. Фото: Скриншот

Президент США Джозеф Байден заявил, что в будущем хочет приехать с визитом в Украину.

Об этом американский лидер заявил во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 1 сентября.

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По словам Байдена, Соединенные Штаты поддерживают Украину в конфликте с Россией. Вашингтон также поддерживает суверенитет Украины.

Зеленский предоставил Байдену списки политзаключенных Кремля, пленных и пропавших без вести.

В Белом доме началась встреча президентов Украины Владимира Зеленского и США Джозефа Байдена. Перед переговорами главы государств сделали короткие заявления для СМИ.