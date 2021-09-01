Байден хочет посетить Украину

Президент США Джозеф Байден заявил, что в будущем хочет приехать с визитом в Украину.
Об этом американский лидер заявил во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 1 сентября.
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По словам Байдена, Соединенные Штаты поддерживают Украину в конфликте с Россией. Вашингтон также поддерживает суверенитет Украины.
Зеленский предоставил Байдену списки политзаключенных Кремля, пленных и пропавших без вести.
В Белом доме началась встреча президентов Украины Владимира Зеленского и США Джозефа Байдена. Перед переговорами главы государств сделали короткие заявления для СМИ.
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