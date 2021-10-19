Зеленский встретился с министром обороны США: о чем говорили

Зеленский встретился с главой Пентагона. Фото: Укринформ

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром обороны США Ллойдом Остином.

Стороны обсуждали углубление военного сотрудничества между странами, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский и Остин обменялись мнениями о ситуации безопасности на востоке Украины, в регионе Черного и Азовского морей, а также вопросы взаимодействия Украины с НАТО и поддержки Вашингтоном евроатлантических стремлений Киева.

"Соединенные Штаты остаются для Украины главным партнером в сфере безопасности и обороны", - подчеркнул президент.

Остин заверил Зеленского в решительной поддержке со стороны Соединенных Штатов независимости и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.

Остину пообещали реформировать украинский сектор безопасности и обороны, включая отечественную оборонную промышленность, в соответствии со стандартами НАТО.

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Во вторник, 19 октября, министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин прибыл в Украину с официальным визитом. Он заявил, что Россия - главный виновник конфликта на Донбассе.