Украина и США выводят отношения на новый уровень

Украина сильная и имеет сильных союзников.

Новый уровень стратегического партнерства с США увеличивает поддержку Украины в противодействии агрессии РФ.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Вашингтоне по итогам встреч и заседаний Комиссии стратегического партнерства между странами.

"США поддерживают Украину в противодействии российской агрессии и защите нашего суверенитета и территориальной целостности.

Мы благодарны американским партнерам за готовность в дальнейшем расширять безопасное и оборонное взаимодействие с Украиной.

Лучший способ сдержать агрессивную Россию – это дать Кремлю понять, что Украина сильна и имеет сильных союзников, которые не оставят ее наедине с агрессором. Именно такой сигнал мы послали сегодня Москве", - сказал глава МИД.

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Возобновление работы Комиссии стратегического партнерства и подписание новой Хартии стратегического партнерства очень своевременны. Это происходят на фоне агрессивных действий России наряду возле украинской границы, в Беларуси и на фоне последующей милитаризации РФ временно оккупированного Крыма.

"Агрессия России против Украины закончится тогда, когда место Украины как неотъемлемой части Запада будет институализировано и не будет подвергаться сомнению.

Сегодня мы сделали важный шаг в этом направлении и подписали новую Хартию стратегического партнерства Украина-США, которая позволит Украине и США еще более эффективно противостоять общим вызовам", - заявил министр.

На переговорах стороны говорили о развитии экономики Украины, привлечении новых американских инвестиций и увеличении объемов торговли между странами.

В сентябре Владимир Зеленский встретился с американским коллегой Джозефом Байденом в Вашингтоне. Страны подписали ряд документов. В октябре в Украину прибыла третья партия помощи от США на $60 млн. Самолетом доставили боеприпасы, противотанковое и высокоточное вооружение. В Киев прилетал американский министр обороны Ллойд Остин.