Третья партия военного груза от США прибыла в Украину

В Украину прибыла третья и заключительная партия помощи от правительства США на 60 млн долларов.

Самолет с грузом приземлился в аэропорту "Борисполь". Доставлено боеприпасы, противотанковое и высокоточное вооружение, а также медицинское имущество, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Автор: mil.gov.ua

Украина получила груз в рамках реализации предоставления дополнительной помощи по безопасности от правительства США Вооруженным силам Украины. "Она предоставлена ​​дополнительно к ранее согласованному объему в 250 млн долларов", - говорится в сообщении.

Автор: mil.gov.ua

10 и 18 октября в Украину прибыли предыдущие две партии груза.

Автор: mil.gov.ua

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Автор: mil.gov.ua

С 22 по 30 сентября в Украине проходили масштабные стратегические командно-штабные учения "Объединенные усилия - 2021". К маневрам привлекли все виды и рода ВСУ. 12,5 тыс. военнослужащих, 85 танков, 420 бронированных машин, 50 различных артсистем, 30 самолетов и вертолетов, до 20 единиц плавсостава Военно-морских сил.