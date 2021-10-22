Третья партия военного груза от США прибыла в Украину

В Украину прибыла третья и заключительная партия помощи от правительства США на 60 млн долларов.
Самолет с грузом приземлился в аэропорту "Борисполь". Доставлено боеприпасы, противотанковое и высокоточное вооружение, а также медицинское имущество, сообщает пресс-служба Министерства обороны.
Украина получила груз в рамках реализации предоставления дополнительной помощи по безопасности от правительства США Вооруженным силам Украины. "Она предоставлена дополнительно к ранее согласованному объему в 250 млн долларов", - говорится в сообщении.
10 и 18 октября в Украину прибыли предыдущие две партии груза.
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С 22 по 30 сентября в Украине проходили масштабные стратегические командно-штабные учения "Объединенные усилия - 2021". К маневрам привлекли все виды и рода ВСУ. 12,5 тыс. военнослужащих, 85 танков, 420 бронированных машин, 50 различных артсистем, 30 самолетов и вертолетов, до 20 единиц плавсостава Военно-морских сил.
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